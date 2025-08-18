Mis on gSNAKE (GSNAKE)

Snake Finance is a seigniorage protocol operating on Sonic Chain that uses algorithmic mechanisms to maintain a target mirrored value between SNAKE and S tokens. The protocol employs a dual-token system (SNAKE and gSNAKE) alongside a Peg Stability Module (PSM) and NEST emissions system for managing token supply and distribution. The platform implements governance mechanisms through gSNAKE holdings and plans to participate in future gauge voting systems across the Sonic ecosystem, allowing for community-driven protocol development

Üksuse gSNAKE (GSNAKE) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Kui palju on gSNAKE (GSNAKE) tänapäeval väärt? Reaalajas GSNAKE hind USD on 23.68 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune GSNAKE/USD hind? $ 23.68 . Milline on gSNAKE turukapitalisatsioon? GSNAKE turukapitalisatsioon on $ 390.17K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on GSNAKE ringlev varu? GSNAKE ringlev varu on 16.48K USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim GSNAKE (ATH) hind? GSNAKE saavutab ATH hinna summas 802.46 USD . Mis oli kõigi aegade GSNAKE madalaim (ATL) hind? GSNAKE nägi ATL hinda summas 16.95 USD . Milline on GSNAKE kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine GSNAKE kauplemismaht on -- USD .

