Gas is one of the two coins created by Neo Foundation. Gas is used as a processing fees for Neo coin. Neo hashing algorithm is Proof of Stake (PoS), where blocks processing power depends on the amount of tokens held by miners instead of the Proof of Work method which depends on the mining power that a miner has to create a new block. Neo holders is compensated with certain amount of Gas every month, is a similar concept to the ether gas and is used as a power for transaction (transaction). It is a coin that is paid as compensation of a concept of interest generated by PoS mining. At the beginning of the release, about one Neo was paid per day with 1000 Neo, but it has a design algorithm that is gradually decreasing over time, which is offset by the price increase. It is a coin that is closely related to Neo, walking along the path of the companion with the rise of Neo, and it forms a necessary relationship that the movement must be moving in a fluid manner.

Üksuse Gas (GAS) allikas Ametlik veebisait

GAS kohalike valuutade suhtes

Gas (GAS) tokenoomika

Gas (GAS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GAS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Gas (GAS) kohta Kui palju on Gas (GAS) tänapäeval väärt? Reaalajas GAS hind USD on 3.25 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune GAS/USD hind? $ 3.25 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind GAS/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Gas turukapitalisatsioon? GAS turukapitalisatsioon on $ 211.66M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on GAS ringlev varu? GAS ringlev varu on 65.09M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim GAS (ATH) hind? GAS saavutab ATH hinna summas 91.94 USD . Mis oli kõigi aegade GAS madalaim (ATL) hind? GAS nägi ATL hinda summas 0.621309 USD . Milline on GAS kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine GAS kauplemismaht on -- USD . Kas GAS sel aastal kõrgemale ka suundub? GAS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GAS hinna ennustust

