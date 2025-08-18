Rohkem infot FURM

Furmula hind (FURM)

1 FURM/USD reaalajas hind:

$0.00273143
$0.00273143
-4.20%1D
Furmula (FURM) reaalajas hinnagraafik
Furmula (FURM) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00269146
24 h madal
$ 0.00293107
24 h kõrge

$ 0.00269146
$ 0.00293107
$ 0.052176
$ 0.00223883
+1.11%

-5.20%

+1.19%

+1.19%

Furmula (FURM) reaalajas hind on $0.0027315. Viimase 24 tunni jooksul FURM kaubeldud madalaim $ 0.00269146 ja kõrgeim $ 0.00293107 näitab aktiivset turu volatiivsust. FURMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.052176 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00223883.

Lüliajalise tootluse osas on FURM muutunud +1.11% viimase tunni jooksul, -5.20% 24 tunni vältel +1.19% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Furmula (FURM) – turuteave

$ 2.05M
--
$ 2.53M
752.00M
924,906,765.7859412
Furmula praegune turukapitalisatsioon on $ 2.05M -- 24 tunnise kauplemismahuga. FURM ringlev varu on 752.00M, mille koguvaru on 924906765.7859412. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.53M.

Furmula (FURM) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Furmula ja USD hinnamuutus $ -0.000150055456149532.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Furmula ja USD hinnamuutus $ -0.0002373315.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Furmula ja USD hinnamuutus $ -0.0000283379.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Furmula ja USD hinnamuutus $ -0.001259109730787416.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000150055456149532-5.20%
30 päeva$ -0.0002373315-8.68%
60 päeva$ -0.0000283379-1.03%
90 päeva$ -0.001259109730787416-31.55%

Mis on Furmula (FURM)

Furmula combines the high-adrenaline world of racing with blockchain technology on the Solana network. Our decentralized GameFi platform leverages the transparency and security of blockchain to bring fair, competitive racing gameplay to all racing fans and crypto enthusiasts alike. Furmula introduces a groundbreaking gameplay model that redefines blockchain racing. Your performance and progression are directly tied to the NFTs you hold, which determine your racing tier. Each NFT unlocks unique abilities, advantages, and strategies, enhancing your competitiveness on the track. This innovative system integrates real-time race mechanics with NFT utility, creating an immersive and dynamic experience. Players must skillfully combine their NFT assets with racing strategies to climb the leaderboard and claim rewards. By merging blockchain technology with engaging gameplay, Furmula offers a unique and interactive environment for both racing enthusiasts and crypto enthusiasts alike.

Üksuse Furmula (FURM) allikas

Ametlik veebisait

Furmula hinna ennustus (USD)

Kui palju on Furmula (FURM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Furmula (FURM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Furmula nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Furmula hinna ennustust kohe!

FURM kohalike valuutade suhtes

Furmula (FURM) tokenoomika

Furmula (FURM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FURM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Furmula (FURM) kohta

Kui palju on Furmula (FURM) tänapäeval väärt?
Reaalajas FURM hind USD on 0.0027315 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune FURM/USD hind?
Praegune hind FURM/USD on $ 0.0027315. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Furmula turukapitalisatsioon?
FURM turukapitalisatsioon on $ 2.05M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on FURM ringlev varu?
FURM ringlev varu on 752.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim FURM (ATH) hind?
FURM saavutab ATH hinna summas 0.052176 USD.
Mis oli kõigi aegade FURM madalaim (ATL) hind?
FURM nägi ATL hinda summas 0.00223883 USD.
Milline on FURM kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine FURM kauplemismaht on -- USD.
Kas FURM sel aastal kõrgemale ka suundub?
FURM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FURM hinna ennustust.
