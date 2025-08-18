Mis on CRYORAT (CRYORAT)

CRYORAT is the governance token of an individual research project from CryoDAO. While a primitive model of small mammal cryopreservation (hamsters) was attempted in 1956, it is remarkable and disturbing how long this research model has been abandoned. The technological challenges associated with extending and advancing this model with modern approaches (surgery, small animal CPB, blood substitutes, and imaging) make it a daunting project for researchers. CRYORAT will attempt to establish the first-ever high-subzero cryopreservation and revival of a rat.

Üksuse CRYORAT (CRYORAT) allikas Ametlik veebisait

CRYORAT hinna ennustus (USD)

Kui palju on CRYORAT (CRYORAT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie CRYORAT (CRYORAT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast?

CRYORAT kohalike valuutade suhtes

CRYORAT (CRYORAT) tokenoomika

CRYORAT (CRYORAT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse CRYORAT (CRYORAT) kohta Kui palju on CRYORAT (CRYORAT) tänapäeval väärt? Reaalajas CRYORAT hind USD on 0.03116961 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune CRYORAT/USD hind? $ 0.03116961 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind CRYORAT/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on CRYORAT turukapitalisatsioon? CRYORAT turukapitalisatsioon on $ 253.93K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on CRYORAT ringlev varu? CRYORAT ringlev varu on 8.12M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim CRYORAT (ATH) hind? CRYORAT saavutab ATH hinna summas 0.396807 USD . Mis oli kõigi aegade CRYORAT madalaim (ATL) hind? CRYORAT nägi ATL hinda summas 0.01605323 USD . Milline on CRYORAT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine CRYORAT kauplemismaht on -- USD . Kas CRYORAT sel aastal kõrgemale ka suundub? CRYORAT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CRYORAT hinna ennustust

CRYORAT (CRYORAT) Olulised valdkonna uudised