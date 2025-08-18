Rohkem infot CUSDO

Compounding OpenDollar hind (CUSDO)

Loendis mitteolevad

1 CUSDO/USD reaalajas hind:

$0.996338
$0.996338$0.996338
-2.70%1D
Compounding OpenDollar (CUSDO) reaalajas hinnagraafik
Compounding OpenDollar (CUSDO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.996318
$ 0.996318$ 0.996318
24 h madal
$ 1.086
$ 1.086$ 1.086
24 h kõrge

$ 0.996318
$ 0.996318$ 0.996318

$ 1.086
$ 1.086$ 1.086

$ 1.086
$ 1.086$ 1.086

$ 0.89555
$ 0.89555$ 0.89555

-2.59%

-2.79%

-2.48%

-2.48%

Compounding OpenDollar (CUSDO) reaalajas hind on $0.996338. Viimase 24 tunni jooksul CUSDO kaubeldud madalaim $ 0.996318 ja kõrgeim $ 1.086 näitab aktiivset turu volatiivsust. CUSDOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.086 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.89555.

Lüliajalise tootluse osas on CUSDO muutunud -2.59% viimase tunni jooksul, -2.79% 24 tunni vältel -2.48% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Compounding OpenDollar (CUSDO) – turuteave

$ 272.88M
$ 272.88M$ 272.88M

--
----

$ 272.88M
$ 272.88M$ 272.88M

273.88M
273.88M 273.88M

273,883,768.7158245
273,883,768.7158245 273,883,768.7158245

Compounding OpenDollar praegune turukapitalisatsioon on $ 272.88M -- 24 tunnise kauplemismahuga. CUSDO ringlev varu on 273.88M, mille koguvaru on 273883768.7158245. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 272.88M.

Compounding OpenDollar (CUSDO) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Compounding OpenDollar ja USD hinnamuutus $ -0.0286028322550887.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Compounding OpenDollar ja USD hinnamuutus $ -0.0224453031.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Compounding OpenDollar ja USD hinnamuutus $ -0.0184143189.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Compounding OpenDollar ja USD hinnamuutus $ -0.0229092383383808.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0286028322550887-2.79%
30 päeva$ -0.0224453031-2.25%
60 päeva$ -0.0184143189-1.84%
90 päeva$ -0.0229092383383808-2.24%

Mis on Compounding OpenDollar (CUSDO)

The OpenEden Compounding Open Dollar (“cUSDO") is a rebasing yield-bearing stablecoin issued by OpenEden Digital ("OED"), a Bermuda Monetary Authority ("BMA") licensed digital asset issuer. cUSDO is backed by high-quality, liquid reserves, primarily consisting of U.S. Treasury bills and reverse repurchase agreements.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Compounding OpenDollar (CUSDO) allikas

Ametlik veebisait

Compounding OpenDollar hinna ennustus (USD)

Kui palju on Compounding OpenDollar (CUSDO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Compounding OpenDollar (CUSDO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Compounding OpenDollar nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Compounding OpenDollar hinna ennustust kohe!

CUSDO kohalike valuutade suhtes

Compounding OpenDollar (CUSDO) tokenoomika

Compounding OpenDollar (CUSDO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CUSDO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Compounding OpenDollar (CUSDO) kohta

Kui palju on Compounding OpenDollar (CUSDO) tänapäeval väärt?
Reaalajas CUSDO hind USD on 0.996338 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CUSDO/USD hind?
Praegune hind CUSDO/USD on $ 0.996338. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Compounding OpenDollar turukapitalisatsioon?
CUSDO turukapitalisatsioon on $ 272.88M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CUSDO ringlev varu?
CUSDO ringlev varu on 273.88M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CUSDO (ATH) hind?
CUSDO saavutab ATH hinna summas 1.086 USD.
Mis oli kõigi aegade CUSDO madalaim (ATL) hind?
CUSDO nägi ATL hinda summas 0.89555 USD.
Milline on CUSDO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CUSDO kauplemismaht on -- USD.
Kas CUSDO sel aastal kõrgemale ka suundub?
CUSDO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CUSDO hinna ennustust.
