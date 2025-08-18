Rohkem infot BOUNTY

ChainBounty hind (BOUNTY)

1 BOUNTY/USD reaalajas hind:

$0.04375728
$0.04375728
-1.10%1D
ChainBounty (BOUNTY) reaalajas hinnagraafik
ChainBounty (BOUNTY) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.04367435
24 h madal
$ 0.04447549
24 h kõrge

$ 0.04367435
$ 0.04447549
$ 0.414779
$ 0.0071109
+0.28%

-0.80%

-2.74%

-2.74%

ChainBounty (BOUNTY) reaalajas hind on $0.04397265. Viimase 24 tunni jooksul BOUNTY kaubeldud madalaim $ 0.04367435 ja kõrgeim $ 0.04447549 näitab aktiivset turu volatiivsust. BOUNTYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.414779 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0071109.

Lüliajalise tootluse osas on BOUNTY muutunud +0.28% viimase tunni jooksul, -0.80% 24 tunni vältel -2.74% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

ChainBounty (BOUNTY) – turuteave

$ 22.24M
--
$ 22.24M
505.83M
505,833,333.0
ChainBounty praegune turukapitalisatsioon on $ 22.24M -- 24 tunnise kauplemismahuga. BOUNTY ringlev varu on 505.83M, mille koguvaru on 505833333.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 22.24M.

ChainBounty (BOUNTY) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse ChainBounty ja USD hinnamuutus $ -0.00035779168005002.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse ChainBounty ja USD hinnamuutus $ -0.0036068829.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse ChainBounty ja USD hinnamuutus $ +0.0013114359.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse ChainBounty ja USD hinnamuutus $ -0.00624293198287722.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00035779168005002-0.80%
30 päeva$ -0.0036068829-8.20%
60 päeva$ +0.0013114359+2.98%
90 päeva$ -0.00624293198287722-12.43%

Mis on ChainBounty (BOUNTY)

Operating on blockchain technology, Sentinel Protocol harnesses collective cyber security intelligence to protect crypto assets against hackers, scams and fraud.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse ChainBounty (BOUNTY) allikas

Ametlik veebisait

ChainBounty hinna ennustus (USD)

Kui palju on ChainBounty (BOUNTY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ChainBounty (BOUNTY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ChainBounty nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake ChainBounty hinna ennustust kohe!

BOUNTY kohalike valuutade suhtes

ChainBounty (BOUNTY) tokenoomika

ChainBounty (BOUNTY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BOUNTY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ChainBounty (BOUNTY) kohta

Kui palju on ChainBounty (BOUNTY) tänapäeval väärt?
Reaalajas BOUNTY hind USD on 0.04397265 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BOUNTY/USD hind?
Praegune hind BOUNTY/USD on $ 0.04397265. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on ChainBounty turukapitalisatsioon?
BOUNTY turukapitalisatsioon on $ 22.24M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BOUNTY ringlev varu?
BOUNTY ringlev varu on 505.83M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BOUNTY (ATH) hind?
BOUNTY saavutab ATH hinna summas 0.414779 USD.
Mis oli kõigi aegade BOUNTY madalaim (ATL) hind?
BOUNTY nägi ATL hinda summas 0.0071109 USD.
Milline on BOUNTY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BOUNTY kauplemismaht on -- USD.
Kas BOUNTY sel aastal kõrgemale ka suundub?
BOUNTY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BOUNTY hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.