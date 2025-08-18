Mis on Bowser (BOWSER)

Bowser ($BOWSER) is the latest memecoin sensation, blending fun and utility with a tribute to OpenAI’s digital mascot. Launched on the Worldcoin blockchain, $BOWSER offers a tax-free trading experience, making it attractive to both casual traders and serious investors. The liquidity is fully burned, ensuring a secure and stable foundation, while the contract has been renounced, providing complete decentralization and transparency for the community. Built to embody the spirit of the meme economy, $BOWSER aims to be more than just a playful token—it's a symbol of trust and simplicity in a fast-paced market. With no taxes on transactions, users can trade freely without hidden fees, making it accessible and fun for everyone. The burned liquidity prevents manipulations, and the renounced contract means the project belongs entirely to the community. By launching on the Worldcoin chain, $BOWSER leverages the network’s efficiency and scalability, paving the way for rapid growth and adoption. Whether you’re a meme token enthusiast or a first-time crypto explorer, $BOWSER offers a unique opportunity to join a vibrant community rallying behind OpenAI’s iconic canine mascot

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Bowser (BOWSER) kohta Kui palju on Bowser (BOWSER) tänapäeval väärt? Reaalajas BOWSER hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune BOWSER/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind BOWSER/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Bowser turukapitalisatsioon? BOWSER turukapitalisatsioon on $ 137.12K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BOWSER ringlev varu? BOWSER ringlev varu on 420.69B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BOWSER (ATH) hind? BOWSER saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade BOWSER madalaim (ATL) hind? BOWSER nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on BOWSER kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine BOWSER kauplemismaht on -- USD . Kas BOWSER sel aastal kõrgemale ka suundub? BOWSER võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BOWSER hinna ennustust

