Borrow ● Lend ● Multiply ● Hedge ◎ Solana tokens and NFTs on https://banx.gg with no expiration, no price liquidation. Banx is a modular peer-to-peer lending protocol enabling borrowers and lenders to choose their risk/reward parameters (LTV/APR), anywhere from very low to very high. The more $BANX you own and stake, the stronger the (financial) benefits you receive such as weekly $BANX rewards (from buybacks), boosts on leaderboard points, governance voting power, ...

Üksuse BANX (BANX) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

BANX (BANX) tokenoomika

BANX (BANX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BANX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BANX (BANX) kohta Kui palju on BANX (BANX) tänapäeval väärt? Reaalajas BANX hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune BANX/USD hind? $ 0 . Milline on BANX turukapitalisatsioon? BANX turukapitalisatsioon on $ 379.77K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BANX ringlev varu? BANX ringlev varu on 15.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BANX (ATH) hind? BANX saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade BANX madalaim (ATL) hind? BANX nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on BANX kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine BANX kauplemismaht on -- USD .

