Alpha City is a blockchain-powered virtual world moved to the BASE network and developed using Unreal Engine 5. It allows users to explore, create, and monetize content in a high-quality, graphically rich metaverse environment. Players can purchase Alpha Lands, build custom homes or businesses, and engage with a social-business lifestyle metaverse designed for immersive and interactive experiences. The project integrates NFT-based land ownership, customizable structures, and an economy driven by ALPHA tokens.

Üksuse Alpha City (AMETA) allikas Ametlik veebisait

Alpha City hinna ennustus (USD)

Kui palju on Alpha City (AMETA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Alpha City (AMETA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Alpha City nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Alpha City hinna ennustust kohe!

AMETA kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Alpha City (AMETA) tokenoomika

Alpha City (AMETA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AMETA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Kui palju on Alpha City (AMETA) tänapäeval väärt? Reaalajas AMETA hind USD on 0.00118344 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune AMETA/USD hind? $ 0.00118344 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind AMETA/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Alpha City turukapitalisatsioon? AMETA turukapitalisatsioon on $ 11.81M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on AMETA ringlev varu? AMETA ringlev varu on 10.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim AMETA (ATH) hind? AMETA saavutab ATH hinna summas 0.00151579 USD . Mis oli kõigi aegade AMETA madalaim (ATL) hind? AMETA nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on AMETA kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine AMETA kauplemismaht on -- USD . Kas AMETA sel aastal kõrgemale ka suundub? AMETA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AMETA hinna ennustust

Alpha City (AMETA) Olulised valdkonna uudised