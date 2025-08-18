Rohkem infot XX

xx network logo

xx network hind(XX)

1 XX/USD reaalajas hind:

+1.45%1D
USD
xx network (XX) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 03:19:59 (UTC+8)

xx network (XX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
$ 0.02616
$ 0.02616$ 0.02616
24 h kõrge

+3.62%

+1.45%

-7.31%

-7.31%

xx network (XX) reaalajas hind on $ 0.02575. Viimase 24 tunni jooksul XX kaubeldud madalaim $ 0.02432 ja kõrgeim $ 0.02616 näitab aktiivset turu volatiivsust. XXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.7700154832076693 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.01314729076489246.

Lüliajalise tootluse osas on XX muutunud +3.62% viimase tunni jooksul, +1.45% 24 tunni vältel -7.31% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

xx network (XX) – turuteave

No.3877

XX

xx network praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 80.62K 24 tunnise kauplemismahuga. XX ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 953639587. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

xx network (XX) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse xx network tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0003679+1.45%
30 päeva$ +0.00571+28.49%
60 päeva$ +0.00338+15.10%
90 päeva$ +0.00167+6.93%
xx network Hinnamuutus täna

Täna registreeris XX muutuse $ +0.0003679 (+1.45%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

xx network 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00571 (+28.49%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

xx network 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus XX $ +0.00338 (+15.10%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

xx network 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00167 (+6.93%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada xx network (XX) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe xx network hinnaajaloo lehte.

Mis on xx network (XX)

The xx network is made up of a fast, low-fee, quantum-ready layer 1 blockchain and the most private communications network in the world. The project was founded by cryptographer David Chaum, the godfather of digital currency and privacy technology. Using the xxDK, any application or blockchain can route their traffic through the xx network’s communications layer and provide metadata-protected privacy and quantum-secure, end-to-end encryption to their transactions. The xx messenger mobile app is the first decentralized, quantum-secure, end-to-end encrypted messenger in the world. Available on major app stores, the xx messenger’s performance has already attracted daily users in over 65 countries, The xx network utilizes nominated Proof-of-Stake (nPoS) to incentivize all coin holders to run and elect nodes as well as participate in the governance of the platform via an on-chain DAO. The xx network mainnet launched in November 2021. Totally 1 billon coins will be issued over the next 5 years with some deflationary mechanism such as coin burning.

xx network on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie xx network investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida XX panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse xx network kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie xx network ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

xx network hinna ennustus (USD)

Kui palju on xx network (XX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie xx network (XX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida xx network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake xx network hinna ennustust kohe!

xx network (XX) tokenoomika

xx network (XX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet XX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

xx network (XX) ostujuhend

Kas otsite, kuidas xx network osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust xx network osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

XX kohalike valuutade suhtes

1 xx network(XX)/VND
677.61125
1 xx network(XX)/AUD
A$0.03914
1 xx network(XX)/GBP
0.0187975
1 xx network(XX)/EUR
0.0218875
1 xx network(XX)/USD
$0.02575
1 xx network(XX)/MYR
RM0.1084075
1 xx network(XX)/TRY
1.0503425
1 xx network(XX)/JPY
¥3.78525
1 xx network(XX)/ARS
ARS$33.3980075
1 xx network(XX)/RUB
2.0540775
1 xx network(XX)/INR
2.2533825
1 xx network(XX)/IDR
Rp415.3225225
1 xx network(XX)/KRW
35.76366
1 xx network(XX)/PHP
1.4561625
1 xx network(XX)/EGP
￡E.1.2434675
1 xx network(XX)/BRL
R$0.13905
1 xx network(XX)/CAD
C$0.035535
1 xx network(XX)/BDT
3.12708
1 xx network(XX)/NGN
39.493805
1 xx network(XX)/UAH
1.0611575
1 xx network(XX)/VES
Bs3.47625
1 xx network(XX)/CLP
$24.823
1 xx network(XX)/PKR
Rs7.29446
1 xx network(XX)/KZT
13.9413075
1 xx network(XX)/THB
฿0.8345575
1 xx network(XX)/TWD
NT$0.7732725
1 xx network(XX)/AED
د.إ0.0945025
1 xx network(XX)/CHF
Fr0.0206
1 xx network(XX)/HKD
HK$0.201365
1 xx network(XX)/AMD
֏9.843195
1 xx network(XX)/MAD
.د.م0.2314925
1 xx network(XX)/MXN
$0.4822975
1 xx network(XX)/PLN
0.09373
1 xx network(XX)/RON
лв0.11124
1 xx network(XX)/SEK
kr0.245655
1 xx network(XX)/BGN
лв0.0430025
1 xx network(XX)/HUF
Ft8.7022125
1 xx network(XX)/CZK
0.539205
1 xx network(XX)/KWD
د.ك0.00785375
1 xx network(XX)/ILS
0.0867775
1 xx network(XX)/NOK
kr0.2618775
1 xx network(XX)/NZD
$0.04326

xx network ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest xx network võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse xx network ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse xx network kohta

Kui palju on xx network (XX) tänapäeval väärt?
Reaalajas XX hind USD on 0.02575 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune XX/USD hind?
Praegune hind XX/USD on $ 0.02575. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on xx network turukapitalisatsioon?
XX turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on XX ringlev varu?
XX ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim XX (ATH) hind?
XX saavutab ATH hinna summas 0.7700154832076693 USD.
Mis oli kõigi aegade XX madalaim (ATL) hind?
XX nägi ATL hinda summas 0.01314729076489246 USD.
Milline on XX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine XX kauplemismaht on $ 80.62K USD.
Kas XX sel aastal kõrgemale ka suundub?
XX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake XX hinna ennustust.
xx network (XX) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

