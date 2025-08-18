Mis on xx network (XX)

The xx network is made up of a fast, low-fee, quantum-ready layer 1 blockchain and the most private communications network in the world. The project was founded by cryptographer David Chaum, the godfather of digital currency and privacy technology. Using the xxDK, any application or blockchain can route their traffic through the xx network’s communications layer and provide metadata-protected privacy and quantum-secure, end-to-end encryption to their transactions. The xx messenger mobile app is the first decentralized, quantum-secure, end-to-end encrypted messenger in the world. Available on major app stores, the xx messenger’s performance has already attracted daily users in over 65 countries, The xx network utilizes nominated Proof-of-Stake (nPoS) to incentivize all coin holders to run and elect nodes as well as participate in the governance of the platform via an on-chain DAO. The xx network mainnet launched in November 2021. Totally 1 billon coins will be issued over the next 5 years with some deflationary mechanism such as coin burning.

xx network hinna ennustus (USD)

Kui palju on xx network (XX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie xx network (XX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida xx network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

xx network (XX) tokenoomika

xx network (XX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet XX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

xx network ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest xx network võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Kui palju on xx network (XX) tänapäeval väärt? Reaalajas XX hind USD on 0.02575 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune XX/USD hind? $ 0.02575 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind XX/USD on. Milline on xx network turukapitalisatsioon? XX turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on XX ringlev varu? XX ringlev varu on 0.00 USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim XX (ATH) hind? XX saavutab ATH hinna summas 0.7700154832076693 USD . Mis oli kõigi aegade XX madalaim (ATL) hind? XX nägi ATL hinda summas 0.01314729076489246 USD . Milline on XX kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine XX kauplemismaht on $ 80.62K USD . Kas XX sel aastal kõrgemale ka suundub? XX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta.

Värsked uudised

