xx network (XX) reaalajas hind on $ 0.02575. Viimase 24 tunni jooksul XX kaubeldud madalaim $ 0.02432 ja kõrgeim $ 0.02616 näitab aktiivset turu volatiivsust. XXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.7700154832076693 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.01314729076489246.
Lüliajalise tootluse osas on XX muutunud +3.62% viimase tunni jooksul, +1.45% 24 tunni vältel -7.31% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
xx network (XX) – turuteave
xx network praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 80.62K 24 tunnise kauplemismahuga. XX ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 953639587. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
xx network (XX) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse xx network tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.0003679
+1.45%
30 päeva
$ +0.00571
+28.49%
60 päeva
$ +0.00338
+15.10%
90 päeva
$ +0.00167
+6.93%
xx network Hinnamuutus täna
Täna registreeris XX muutuse $ +0.0003679 (+1.45%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
xx network 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00571 (+28.49%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
xx network 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus XX $ +0.00338 (+15.10%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
xx network 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00167 (+6.93%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada xx network (XX) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
The xx network is made up of a fast, low-fee, quantum-ready layer 1 blockchain and the most private communications network in the world. The project was founded by cryptographer David Chaum, the godfather of digital currency and privacy technology. Using the xxDK, any application or blockchain can route their traffic through the xx network’s communications layer and provide metadata-protected privacy and quantum-secure, end-to-end encryption to their transactions. The xx messenger mobile app is the first decentralized, quantum-secure, end-to-end encrypted messenger in the world. Available on major app stores, the xx messenger’s performance has already attracted daily users in over 65 countries, The xx network utilizes nominated Proof-of-Stake (nPoS) to incentivize all coin holders to run and elect nodes as well as participate in the governance of the platform via an on-chain DAO. The xx network mainnet launched in November 2021. Totally 1 billon coins will be issued over the next 5 years with some deflationary mechanism such as coin burning.
xx network hinna ennustus (USD)
Kui palju on xx network (XX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie xx network (XX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida xx network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
xx network (XX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet XX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
