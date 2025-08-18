Rohkem infot WCO

WadzCoin Token (WCO) reaalajas hinnagraafik
WadzCoin Token (WCO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0002805
$ 0.0002805$ 0.0002805
24 h madal
$ 0.000306
$ 0.000306$ 0.000306
24 h kõrge

$ 0.0002805
$ 0.0002805$ 0.0002805

$ 0.000306
$ 0.000306$ 0.000306

--
----

--
----

0.00%

+5.07%

-8.76%

-8.76%

WadzCoin Token (WCO) reaalajas hind on $ 0.0002961. Viimase 24 tunni jooksul WCO kaubeldud madalaim $ 0.0002805 ja kõrgeim $ 0.000306 näitab aktiivset turu volatiivsust. WCOkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.

Lüliajalise tootluse osas on WCO muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, +5.07% 24 tunni vältel -8.76% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

WadzCoin Token (WCO) – turuteave

$ 888.30K
$ 888.30K$ 888.30K

$ 58.58K
$ 58.58K$ 58.58K

$ 2.96M
$ 2.96M$ 2.96M

3.00B
3.00B 3.00B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

NONE

WadzCoin Token praegune turukapitalisatsioon on $ 888.30K $ 58.58K 24 tunnise kauplemismahuga. WCO ringlev varu on 3.00B, mille koguvaru on 10000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

WadzCoin Token (WCO) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse WadzCoin Token tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.000014288+5.07%
30 päeva$ -0.0001737-36.98%
60 päeva$ -0.0001136-27.73%
90 päeva$ -0.000196-39.83%
WadzCoin Token Hinnamuutus täna

Täna registreeris WCO muutuse $ +0.000014288 (+5.07%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

WadzCoin Token 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0001737 (-36.98%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

WadzCoin Token 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus WCO $ -0.0001136 (-27.73%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

WadzCoin Token 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000196 (-39.83%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada WadzCoin Token (WCO) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe WadzCoin Token hinnaajaloo lehte.

Mis on WadzCoin Token (WCO)

W Coin (WCO) is the fuel that powers the W Chain Hybrid Blockchain. It serves as the primary utility coin within the ecosystem, facilitating fast, low-cost transactions, enabling staking and governance, and supporting enterprise-grade applications. Built on the principles of speed, security, and scalability, W Coin is uniquely positioned to address the challenges faced by businesses and users in the blockchain space. With hybrid blockchain architecture, W Chain provides a solution that combines the benefits of both public and private blockchains, making WCO an essential coin for those seeking flexible, secure, and efficient

WadzCoin Token on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie WadzCoin Token investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida WCO panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse WadzCoin Token kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie WadzCoin Token ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

WadzCoin Token hinna ennustus (USD)

Kui palju on WadzCoin Token (WCO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie WadzCoin Token (WCO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida WadzCoin Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake WadzCoin Token hinna ennustust kohe!

WadzCoin Token (WCO) tokenoomika

WadzCoin Token (WCO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WCO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

WadzCoin Token (WCO) ostujuhend

Kas otsite, kuidas WadzCoin Token osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust WadzCoin Token osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

