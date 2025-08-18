WadzCoin Token (WCO) reaalajas hind on $ 0.0002961. Viimase 24 tunni jooksul WCO kaubeldud madalaim $ 0.0002805 ja kõrgeim $ 0.000306 näitab aktiivset turu volatiivsust. WCOkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.
Lüliajalise tootluse osas on WCO muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, +5.07% 24 tunni vältel -8.76% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
WadzCoin Token (WCO) – turuteave
$ 888.30K
$ 58.58K
$ 2.96M
3.00B
10,000,000,000
NONE
WadzCoin Token praegune turukapitalisatsioon on $ 888.30K$ 58.58K 24 tunnise kauplemismahuga. WCO ringlev varu on 3.00B, mille koguvaru on 10000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
WadzCoin Token (WCO) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse WadzCoin Token tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.000014288
+5.07%
30 päeva
$ -0.0001737
-36.98%
60 päeva
$ -0.0001136
-27.73%
90 päeva
$ -0.000196
-39.83%
WadzCoin Token Hinnamuutus täna
Täna registreeris WCO muutuse $ +0.000014288 (+5.07%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
WadzCoin Token 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0001737 (-36.98%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
WadzCoin Token 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus WCO $ -0.0001136 (-27.73%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
WadzCoin Token 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000196 (-39.83%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada WadzCoin Token (WCO) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
W Coin (WCO) is the fuel that powers the W Chain Hybrid Blockchain. It serves as the primary utility coin within the ecosystem, facilitating fast, low-cost transactions, enabling staking and governance, and supporting enterprise-grade applications. Built on the principles of speed, security, and scalability, W Coin is uniquely positioned to address the challenges faced by businesses and users in the blockchain space. With hybrid blockchain architecture, W Chain provides a solution that combines the benefits of both public and private blockchains, making WCO an essential coin for those seeking flexible, secure, and efficient
WadzCoin Token on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie WadzCoin Token investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida WCO panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse WadzCoin Token kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie WadzCoin Token ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
WadzCoin Token hinna ennustus (USD)
Kui palju on WadzCoin Token (WCO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie WadzCoin Token (WCO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida WadzCoin Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
WadzCoin Token (WCO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WCO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
WadzCoin Token (WCO) ostujuhend
Kas otsite, kuidas WadzCoin Token osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust WadzCoin Token osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.