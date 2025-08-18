Rohkem infot SKYAI

SkyAI hind(SKYAI)

1 SKYAI/USD reaalajas hind:

$0.06286
$0.06286$0.06286
-2.07%1D
USD
SkyAI (SKYAI) reaalajas hinnagraafik
2025-08-18 05:25:22 (UTC+8)

SkyAI (SKYAI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.05957
$ 0.05957$ 0.05957
24 h madal
$ 0.06543
$ 0.06543$ 0.06543
24 h kõrge

$ 0.05957
$ 0.05957$ 0.05957

$ 0.06543
$ 0.06543$ 0.06543

$ 0.09450777237023474
$ 0.09450777237023474$ 0.09450777237023474

$ 0.020745137226669978
$ 0.020745137226669978$ 0.020745137226669978

-0.02%

-2.07%

-9.36%

-9.36%

SkyAI (SKYAI) reaalajas hind on $ 0.06285. Viimase 24 tunni jooksul SKYAI kaubeldud madalaim $ 0.05957 ja kõrgeim $ 0.06543 näitab aktiivset turu volatiivsust. SKYAIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.09450777237023474 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.020745137226669978.

Lüliajalise tootluse osas on SKYAI muutunud -0.02% viimase tunni jooksul, -2.07% 24 tunni vältel -9.36% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

SkyAI (SKYAI) – turuteave

No.507

$ 62.85M
$ 62.85M$ 62.85M

$ 55.38K
$ 55.38K$ 55.38K

$ 62.85M
$ 62.85M$ 62.85M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

100.00%

BSC

SkyAI praegune turukapitalisatsioon on $ 62.85M $ 55.38K 24 tunnise kauplemismahuga. SKYAI ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 62.85M.

SkyAI (SKYAI) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse SkyAI tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0013287-2.07%
30 päeva$ +0.0064+11.33%
60 päeva$ +0.02624+71.67%
90 päeva$ -0.0043-6.41%
SkyAI Hinnamuutus täna

Täna registreeris SKYAI muutuse $ -0.0013287 (-2.07%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

SkyAI 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0064 (+11.33%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

SkyAI 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SKYAI $ +0.02624 (+71.67%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

SkyAI 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0043 (-6.41%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada SkyAI (SKYAI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe SkyAI hinnaajaloo lehte.

Mis on SkyAI (SKYAI)

SkyAI on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie SkyAI investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida SKYAI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse SkyAI kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie SkyAI ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

SkyAI hinna ennustus (USD)

Kui palju on SkyAI (SKYAI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SkyAI (SKYAI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SkyAI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake SkyAI hinna ennustust kohe!

SkyAI (SKYAI) tokenoomika

SkyAI (SKYAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SKYAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

SkyAI (SKYAI) ostujuhend

Kas otsite, kuidas SkyAI osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust SkyAI osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

SKYAI kohalike valuutade suhtes

1 SkyAI(SKYAI)/VND
1,653.89775
1 SkyAI(SKYAI)/AUD
A$0.0961605
1 SkyAI(SKYAI)/GBP
0.0458805
1 SkyAI(SKYAI)/EUR
0.0534225
1 SkyAI(SKYAI)/USD
$0.06285
1 SkyAI(SKYAI)/MYR
RM0.2645985
1 SkyAI(SKYAI)/TRY
2.5674225
1 SkyAI(SKYAI)/JPY
¥9.23895
1 SkyAI(SKYAI)/ARS
ARS$81.4114905
1 SkyAI(SKYAI)/RUB
5.006631
1 SkyAI(SKYAI)/INR
5.5000035
1 SkyAI(SKYAI)/IDR
Rp1,013.7095355
1 SkyAI(SKYAI)/KRW
87.291108
1 SkyAI(SKYAI)/PHP
3.568623
1 SkyAI(SKYAI)/EGP
￡E.3.0299985
1 SkyAI(SKYAI)/BRL
R$0.33939
1 SkyAI(SKYAI)/CAD
C$0.086733
1 SkyAI(SKYAI)/BDT
7.6243335
1 SkyAI(SKYAI)/NGN
96.2478615
1 SkyAI(SKYAI)/UAH
2.5900485
1 SkyAI(SKYAI)/VES
Bs8.48475
1 SkyAI(SKYAI)/CLP
$60.4617
1 SkyAI(SKYAI)/PKR
Rs17.789064
1 SkyAI(SKYAI)/KZT
33.9911655
1 SkyAI(SKYAI)/THB
฿2.0331975
1 SkyAI(SKYAI)/TWD
NT$1.8873855
1 SkyAI(SKYAI)/AED
د.إ0.2306595
1 SkyAI(SKYAI)/CHF
Fr0.05028
1 SkyAI(SKYAI)/HKD
HK$0.491487
1 SkyAI(SKYAI)/AMD
֏24.03384
1 SkyAI(SKYAI)/MAD
.د.م0.5650215
1 SkyAI(SKYAI)/MXN
$1.1759235
1 SkyAI(SKYAI)/PLN
0.2281455
1 SkyAI(SKYAI)/RON
лв0.271512
1 SkyAI(SKYAI)/SEK
kr0.599589
1 SkyAI(SKYAI)/BGN
лв0.1049595
1 SkyAI(SKYAI)/HUF
Ft21.2112465
1 SkyAI(SKYAI)/CZK
1.313565
1 SkyAI(SKYAI)/KWD
د.ك0.0191064
1 SkyAI(SKYAI)/ILS
0.2118045
1 SkyAI(SKYAI)/NOK
kr0.638556
1 SkyAI(SKYAI)/NZD
$0.105588

SkyAI ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest SkyAI võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse SkyAI ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SkyAI kohta

Kui palju on SkyAI (SKYAI) tänapäeval väärt?
Reaalajas SKYAI hind USD on 0.06285 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SKYAI/USD hind?
Praegune hind SKYAI/USD on $ 0.06285. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on SkyAI turukapitalisatsioon?
SKYAI turukapitalisatsioon on $ 62.85M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SKYAI ringlev varu?
SKYAI ringlev varu on 1.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SKYAI (ATH) hind?
SKYAI saavutab ATH hinna summas 0.09450777237023474 USD.
Mis oli kõigi aegade SKYAI madalaim (ATL) hind?
SKYAI nägi ATL hinda summas 0.020745137226669978 USD.
Milline on SKYAI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SKYAI kauplemismaht on $ 55.38K USD.
Kas SKYAI sel aastal kõrgemale ka suundub?
SKYAI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SKYAI hinna ennustust.
2025-08-18 05:25:22 (UTC+8)

SkyAI (SKYAI) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

1 SKYAI = 0.06285 USD

