Klever (KLV) is a crypto wallet ecosystem serving over 2.5 million total users and 140k daily active users worldwide with Klever App, Klever Swap and Klever OS. Klever's emerging platforms Klever Blockchain, Klever Exchange and Klever Bank are set to launch this year, all powered by the utility token KLV. KLV serves as the fuel for the entire Klever ecosystem, and ensures reduced Klever Swap fees. KLV Staking allows users to earn a passive income, with 72% of all KLV in circulation currently frozen and staked by Klever users.

Klever on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil.



- Kontrollida KLV panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.

- Lugeda ülevaateid ja analüüse Klever kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Klever ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Klever hinna ennustus (USD)

Kui palju on Klever (KLV) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Klever (KLV) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Klever nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Klever (KLV) tokenoomika

Klever (KLV) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KLV tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Klever (KLV) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Klever osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Klever osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

KLV kohalike valuutade suhtes

Klever ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Klever võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Klever kohta Kui palju on Klever (KLV) tänapäeval väärt? Reaalajas KLV hind USD on 0.003022 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune KLV/USD hind? $ 0.003022 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind KLV/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Klever turukapitalisatsioon? KLV turukapitalisatsioon on -- USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on KLV ringlev varu? KLV ringlev varu on -- USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim KLV (ATH) hind? KLV saavutab ATH hinna summas -- USD . Mis oli kõigi aegade KLV madalaim (ATL) hind? KLV nägi ATL hinda summas -- USD . Milline on KLV kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine KLV kauplemismaht on $ 120.25K USD . Kas KLV sel aastal kõrgemale ka suundub? KLV võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KLV hinna ennustust

Värsked uudised

