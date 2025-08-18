Klever (KLV) reaalajas hind on $ 0.003022. Viimase 24 tunni jooksul KLV kaubeldud madalaim $ 0.002949 ja kõrgeim $ 0.003033 näitab aktiivset turu volatiivsust. KLVkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.
Lüliajalise tootluse osas on KLV muutunud -0.14% viimase tunni jooksul, +0.23% 24 tunni vältel +16.45% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Klever (KLV) – turuteave
$ 120.25K
$ 120.25K
$ 30.22M
$ 30.22M
10,000,000,000
10,000,000,000
NONE
Klever praegune turukapitalisatsioon on --$ 120.25K 24 tunnise kauplemismahuga. KLV ringlev varu on --, mille koguvaru on 10000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Klever (KLV) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Klever tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.00000693
+0.23%
30 päeva
$ +0.000686
+29.36%
60 päeva
$ +0.001109
+57.97%
90 päeva
$ +0.000668
+28.37%
Klever Hinnamuutus täna
Täna registreeris KLV muutuse $ +0.00000693 (+0.23%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Klever 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000686 (+29.36%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Klever 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus KLV $ +0.001109 (+57.97%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Klever 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.000668 (+28.37%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Klever (KLV) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Klever (KLV) is a crypto wallet ecosystem serving over 2.5 million total users and 140k daily active users worldwide with Klever App, Klever Swap and Klever OS. Klever's emerging platforms Klever Blockchain, Klever Exchange and Klever Bank are set to launch this year, all powered by the utility token KLV. KLV serves as the fuel for the entire Klever ecosystem, and ensures reduced Klever Swap fees. KLV Staking allows users to earn a passive income, with 72% of all KLV in circulation currently frozen and staked by Klever users.
Klever on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Klever investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida KLV panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Klever kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Klever ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Klever hinna ennustus (USD)
Kui palju on Klever (KLV) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Klever (KLV) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Klever nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Klever (KLV) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KLV tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Klever (KLV) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Klever osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Klever osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.