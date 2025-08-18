Hege (HEGE) reaalajas hind on $ 0.00534. Viimase 24 tunni jooksul HEGE kaubeldud madalaim $ 0.005012 ja kõrgeim $ 0.005518 näitab aktiivset turu volatiivsust. HEGEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.051152658545994045 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.002255665568459923.
Lüliajalise tootluse osas on HEGE muutunud +2.02% viimase tunni jooksul, -1.65% 24 tunni vältel -7.20% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Hege (HEGE) – turuteave
Hege praegune turukapitalisatsioon on $ 5.34M$ 54.05K 24 tunnise kauplemismahuga. HEGE ringlev varu on 999.85M, mille koguvaru on 999852396.87. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 5.34M.
Hege (HEGE) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Hege tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0000896
-1.65%
30 päeva
$ -0.00229
-30.02%
60 päeva
$ -0.000595
-10.03%
90 päeva
$ -0.00295
-35.59%
Hege Hinnamuutus täna
Täna registreeris HEGE muutuse $ -0.0000896 (-1.65%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Hege 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00229 (-30.02%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Hege 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus HEGE $ -0.000595 (-10.03%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Hege 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00295 (-35.59%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Hege (HEGE) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Hege is on a quest to become a successful meme in order to win the heart of his crush, Hegena.
Hege is on a quest to become a successful meme in order to win the heart of his crush, Hegena.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida HEGE panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Hege kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Hege ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Hege hinna ennustus (USD)
Kui palju on Hege (HEGE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Hege (HEGE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Hege nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Hege (HEGE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HEGE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Hege (HEGE) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Hege osta?
