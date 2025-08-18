Rohkem infot HEGE

Hege hind(HEGE)

1 HEGE/USD reaalajas hind:

$0.005341
$0.005341$0.005341
-1.65%1D
USD
Hege (HEGE) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:57:08 (UTC+8)

Hege (HEGE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.005012
$ 0.005012$ 0.005012
24 h madal
$ 0.005518
$ 0.005518$ 0.005518
24 h kõrge

$ 0.005012
$ 0.005012$ 0.005012

$ 0.005518
$ 0.005518$ 0.005518

$ 0.051152658545994045
$ 0.051152658545994045$ 0.051152658545994045

$ 0.002255665568459923
$ 0.002255665568459923$ 0.002255665568459923

+2.02%

-1.65%

-7.20%

-7.20%

Hege (HEGE) reaalajas hind on $ 0.00534. Viimase 24 tunni jooksul HEGE kaubeldud madalaim $ 0.005012 ja kõrgeim $ 0.005518 näitab aktiivset turu volatiivsust. HEGEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.051152658545994045 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.002255665568459923.

Lüliajalise tootluse osas on HEGE muutunud +2.02% viimase tunni jooksul, -1.65% 24 tunni vältel -7.20% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Hege (HEGE) – turuteave

No.1407

$ 5.34M
$ 5.34M$ 5.34M

$ 54.05K
$ 54.05K$ 54.05K

$ 5.34M
$ 5.34M$ 5.34M

999.85M
999.85M 999.85M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

999,852,396.87
999,852,396.87 999,852,396.87

99.98%

SOL

Hege praegune turukapitalisatsioon on $ 5.34M $ 54.05K 24 tunnise kauplemismahuga. HEGE ringlev varu on 999.85M, mille koguvaru on 999852396.87. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 5.34M.

Hege (HEGE) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Hege tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0000896-1.65%
30 päeva$ -0.00229-30.02%
60 päeva$ -0.000595-10.03%
90 päeva$ -0.00295-35.59%
Hege Hinnamuutus täna

Täna registreeris HEGE muutuse $ -0.0000896 (-1.65%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Hege 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00229 (-30.02%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Hege 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus HEGE $ -0.000595 (-10.03%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Hege 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00295 (-35.59%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Hege (HEGE) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Hege hinnaajaloo lehte.

Mis on Hege (HEGE)

Hege is on a quest to become a successful meme in order to win the heart of his crush, Hegena.

Hege on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Hege investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida HEGE panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Hege kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Hege ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Hege hinna ennustus (USD)

Kui palju on Hege (HEGE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Hege (HEGE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Hege nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Hege hinna ennustust kohe!

Hege (HEGE) tokenoomika

Hege (HEGE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HEGE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Hege (HEGE) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Hege osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Hege osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

HEGE kohalike valuutade suhtes

Hege ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Hege võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Hege ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Hege kohta

Kui palju on Hege (HEGE) tänapäeval väärt?
Reaalajas HEGE hind USD on 0.00534 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune HEGE/USD hind?
Praegune hind HEGE/USD on $ 0.00534. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Hege turukapitalisatsioon?
HEGE turukapitalisatsioon on $ 5.34M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on HEGE ringlev varu?
HEGE ringlev varu on 999.85M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim HEGE (ATH) hind?
HEGE saavutab ATH hinna summas 0.051152658545994045 USD.
Mis oli kõigi aegade HEGE madalaim (ATL) hind?
HEGE nägi ATL hinda summas 0.002255665568459923 USD.
Milline on HEGE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine HEGE kauplemismaht on $ 54.05K USD.
Kas HEGE sel aastal kõrgemale ka suundub?
HEGE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HEGE hinna ennustust.
Hege (HEGE) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

