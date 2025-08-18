DepinTech (DEPIN) reaalajas hind on $ 0.00000016. Viimase 24 tunni jooksul DEPIN kaubeldud madalaim $ 0.00000016 ja kõrgeim $ 0.000000169 näitab aktiivset turu volatiivsust. DEPINkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.
Lüliajalise tootluse osas on DEPIN muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -32.49% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
DepinTech (DEPIN) – turuteave
--
----
$ 42.11
$ 42.11$ 42.11
$ 1.60K
$ 1.60K$ 1.60K
--
----
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
ARB
DepinTech praegune turukapitalisatsioon on --$ 42.11 24 tunnise kauplemismahuga. DEPIN ringlev varu on --, mille koguvaru on 10000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
DepinTech (DEPIN) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse DepinTech tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ -0.000000776
-82.91%
60 päeva
$ -0.000000749
-82.40%
90 päeva
$ -0.00007464
-99.79%
DepinTech Hinnamuutus täna
Täna registreeris DEPIN muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
DepinTech 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000000776 (-82.91%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
DepinTech 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus DEPIN $ -0.000000749 (-82.40%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
DepinTech 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00007464 (-99.79%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada DepinTech (DEPIN) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
DepinTech is pioneering the future of decentralized networks by providing innovative solutions for 5G connectivity and token-based rewards. Their advanced 5G devices allow users to actively participate in network expansion while earning Depin tokens, bridging the gap between cutting-edge technology and real-world applications.
DepinTech on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie DepinTech investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida DEPIN panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse DepinTech kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie DepinTech ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
DepinTech hinna ennustus (USD)
Kui palju on DepinTech (DEPIN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie DepinTech (DEPIN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida DepinTech nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
DepinTech (DEPIN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DEPIN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
DepinTech (DEPIN) ostujuhend
Kas otsite, kuidas DepinTech osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust DepinTech osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.