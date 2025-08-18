Mis on Decred (DCR)

Decred is a cryptocurrency, similar to Bitcoin, with a strong focus on community input, open governance and sustainable funding and development. It utilizes a hybrid “proof-of-work” and “proof-of-stake” mining system to ensure that a small group cannot dominate the flow of transactions or make changes to Decred without the input of the community.

Decred hinna ennustus (USD)

Kui palju on Decred (DCR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Decred (DCR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Decred nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Decred (DCR) tokenoomika

Decred (DCR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DCR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

DCR kohalike valuutade suhtes

Decred ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Decred võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Decred kohta Kui palju on Decred (DCR) tänapäeval väärt? Reaalajas DCR hind USD on 17.58 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune DCR/USD hind? $ 17.58 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind DCR/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Decred turukapitalisatsioon? DCR turukapitalisatsioon on $ 298.25M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on DCR ringlev varu? DCR ringlev varu on 16.97M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim DCR (ATH) hind? DCR saavutab ATH hinna summas 250.01641845 USD . Mis oli kõigi aegade DCR madalaim (ATL) hind? DCR nägi ATL hinda summas 0.3947960138320923 USD . Milline on DCR kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine DCR kauplemismaht on $ 132.83K USD . Kas DCR sel aastal kõrgemale ka suundub? DCR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DCR hinna ennustust

Decred (DCR) Olulised valdkonna uudised

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s? OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu 2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.