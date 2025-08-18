Decred (DCR) reaalajas hind on $ 17.58. Viimase 24 tunni jooksul DCR kaubeldud madalaim $ 17.497 ja kõrgeim $ 17.894 näitab aktiivset turu volatiivsust. DCRkõigi aegade kõrgeim hind on $ 250.01641845 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.3947960138320923.
Lüliajalise tootluse osas on DCR muutunud -0.35% viimase tunni jooksul, -1.40% 24 tunni vältel +0.43% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Decred (DCR) – turuteave
No.167
$ 298.25M
$ 298.25M$ 298.25M
$ 132.83K
$ 132.83K$ 132.83K
$ 369.18M
$ 369.18M$ 369.18M
16.97M
16.97M 16.97M
21,000,000
21,000,000 21,000,000
16,965,180.24607112
16,965,180.24607112 16,965,180.24607112
80.78%
$ 0.9534
$ 0.9534$ 0.9534
DCR
Decred praegune turukapitalisatsioon on $ 298.25M$ 132.83K 24 tunnise kauplemismahuga. DCR ringlev varu on 16.97M, mille koguvaru on 16965180.24607112. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 369.18M.
Decred (DCR) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Decred tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.24961
-1.40%
30 päeva
$ +0.815
+4.86%
60 päeva
$ +3.207
+22.31%
90 päeva
$ +2.907
+19.81%
Decred Hinnamuutus täna
Täna registreeris DCR muutuse $ -0.24961 (-1.40%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Decred 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.815 (+4.86%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Decred 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus DCR $ +3.207 (+22.31%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Decred 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +2.907 (+19.81%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Decred (DCR) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Decred is a cryptocurrency, similar to Bitcoin, with a strong focus on community input, open governance and sustainable funding and development. It utilizes a hybrid “proof-of-work” and “proof-of-stake” mining system to ensure that a small group cannot dominate the flow of transactions or make changes to Decred without the input of the community.
Decred on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Decred investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida DCR panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Decred kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Decred ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Decred hinna ennustus (USD)
Kui palju on Decred (DCR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Decred (DCR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Decred nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Decred (DCR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DCR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Decred (DCR) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Decred osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Decred osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.