Decred logo

Decred hind(DCR)

1 DCR/USD reaalajas hind:

$17.58
-1.40%1D
USD
Decred (DCR) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:24:21 (UTC+8)

Decred (DCR) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 17.497
24 h madal
$ 17.894
24 h kõrge

$ 17.497
$ 17.894
$ 250.01641845
$ 0.3947960138320923
-0.35%

-1.40%

+0.43%

+0.43%

Decred (DCR) reaalajas hind on $ 17.58. Viimase 24 tunni jooksul DCR kaubeldud madalaim $ 17.497 ja kõrgeim $ 17.894 näitab aktiivset turu volatiivsust. DCRkõigi aegade kõrgeim hind on $ 250.01641845 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.3947960138320923.

Lüliajalise tootluse osas on DCR muutunud -0.35% viimase tunni jooksul, -1.40% 24 tunni vältel +0.43% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Decred (DCR) – turuteave

No.167

$ 298.25M
$ 132.83K
$ 369.18M
16.97M
21,000,000
16,965,180.24607112
80.78%

$ 0.9534
DCR

Decred praegune turukapitalisatsioon on $ 298.25M $ 132.83K 24 tunnise kauplemismahuga. DCR ringlev varu on 16.97M, mille koguvaru on 16965180.24607112. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 369.18M.

Decred (DCR) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Decred tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.24961-1.40%
30 päeva$ +0.815+4.86%
60 päeva$ +3.207+22.31%
90 päeva$ +2.907+19.81%
Decred Hinnamuutus täna

Täna registreeris DCR muutuse $ -0.24961 (-1.40%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Decred 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.815 (+4.86%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Decred 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus DCR $ +3.207 (+22.31%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Decred 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +2.907 (+19.81%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Decred (DCR) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Decred hinnaajaloo lehte.

Mis on Decred (DCR)

Decred is a cryptocurrency, similar to Bitcoin, with a strong focus on community input, open governance and sustainable funding and development. It utilizes a hybrid “proof-of-work” and “proof-of-stake” mining system to ensure that a small group cannot dominate the flow of transactions or make changes to Decred without the input of the community.

Decred on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Decred investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida DCR panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Decred kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Decred ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Decred hinna ennustus (USD)

Kui palju on Decred (DCR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Decred (DCR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Decred nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Decred hinna ennustust kohe!

Decred (DCR) tokenoomika

Decred (DCR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DCR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Decred (DCR) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Decred osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Decred osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

DCR kohalike valuutade suhtes

1 Decred(DCR)/VND
462,617.7
1 Decred(DCR)/AUD
A$26.7216
1 Decred(DCR)/GBP
12.8334
1 Decred(DCR)/EUR
14.943
1 Decred(DCR)/USD
$17.58
1 Decred(DCR)/MYR
RM74.0118
1 Decred(DCR)/TRY
717.0882
1 Decred(DCR)/JPY
¥2,584.26
1 Decred(DCR)/ARS
ARS$22,801.4358
1 Decred(DCR)/RUB
1,401.3018
1 Decred(DCR)/INR
1,538.4258
1 Decred(DCR)/IDR
Rp283,548.3474
1 Decred(DCR)/KRW
24,416.5104
1 Decred(DCR)/PHP
994.149
1 Decred(DCR)/EGP
￡E.848.4108
1 Decred(DCR)/BRL
R$94.932
1 Decred(DCR)/CAD
C$24.2604
1 Decred(DCR)/BDT
2,134.9152
1 Decred(DCR)/NGN
26,963.1492
1 Decred(DCR)/UAH
724.4718
1 Decred(DCR)/VES
Bs2,373.3
1 Decred(DCR)/CLP
$16,947.12
1 Decred(DCR)/PKR
Rs4,980.0624
1 Decred(DCR)/KZT
9,517.9878
1 Decred(DCR)/THB
฿569.4162
1 Decred(DCR)/TWD
NT$527.9274
1 Decred(DCR)/AED
د.إ64.5186
1 Decred(DCR)/CHF
Fr14.064
1 Decred(DCR)/HKD
HK$137.4756
1 Decred(DCR)/AMD
֏6,720.1308
1 Decred(DCR)/MAD
.د.م158.0442
1 Decred(DCR)/MXN
$331.7346
1 Decred(DCR)/PLN
63.9912
1 Decred(DCR)/RON
лв75.9456
1 Decred(DCR)/SEK
kr167.889
1 Decred(DCR)/BGN
лв29.3586
1 Decred(DCR)/HUF
Ft5,935.008
1 Decred(DCR)/CZK
367.422
1 Decred(DCR)/KWD
د.ك5.3619
1 Decred(DCR)/ILS
59.2446
1 Decred(DCR)/NOK
kr179.1402
1 Decred(DCR)/NZD
$29.5344

Decred ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Decred võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Decred ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Decred kohta

Kui palju on Decred (DCR) tänapäeval väärt?
Reaalajas DCR hind USD on 17.58 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune DCR/USD hind?
Praegune hind DCR/USD on $ 17.58. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Decred turukapitalisatsioon?
DCR turukapitalisatsioon on $ 298.25M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on DCR ringlev varu?
DCR ringlev varu on 16.97M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim DCR (ATH) hind?
DCR saavutab ATH hinna summas 250.01641845 USD.
Mis oli kõigi aegade DCR madalaim (ATL) hind?
DCR nägi ATL hinda summas 0.3947960138320923 USD.
Milline on DCR kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine DCR kauplemismaht on $ 132.83K USD.
Kas DCR sel aastal kõrgemale ka suundub?
DCR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DCR hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

DCR/USD kalkulaator

Summa

DCR
DCR
USD
USD

1 DCR = 17.57 USD

Kauplemine: DCR

DCRUSDT
$17.58
-1.46%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu