TOP HAT (TOPHAT) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00168596 $ 0.00168596 $ 0.00168596 Κατώτ. 24H $ 0.00185677 $ 0.00185677 $ 0.00185677 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00168596$ 0.00168596 $ 0.00168596 Υψηλ. 24H $ 0.00185677$ 0.00185677 $ 0.00185677 Υψηλή συνέχεια $ 0.00297249$ 0.00297249 $ 0.00297249 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -1.57% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +2.08% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -2.37% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -2.37%

TOP HAT (TOPHAT) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00174672. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές TOPHAT μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00168596 και ενός υψηλού $ 0.00185677, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του TOPHAT είναι $ 0.00297249, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το TOPHAT έχει αλλάξει κατά -1.57% την τελευταία ώρα, +2.08% τις τελευταίες 24 ώρες και -2.37% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

TOP HAT (TOPHAT) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 1.69M$ 1.69M $ 1.69M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 1.69M$ 1.69M $ 1.69M Προμήθεια Κυκλοφορίας 963.09M 963.09M 963.09M Συνολικός Όγκος 963,094,445.0 963,094,445.0 963,094,445.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του TOP HAT είναι $ 1.69M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του TOPHAT είναι 963.09M, με συνολική προσφορά 963094445.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 1.69M