Patience Token (PATIENCE) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 3.53 $ 3.53 $ 3.53 Κατώτ. 24H $ 3.6 $ 3.6 $ 3.6 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 3.53$ 3.53 $ 3.53 Υψηλ. 24H $ 3.6$ 3.6 $ 3.6 Υψηλή συνέχεια $ 7.6$ 7.6 $ 7.6 Χαμηλότερη τιμή $ 1.94$ 1.94 $ 1.94 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.61% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.26% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +1.61% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +1.61%

Patience Token (PATIENCE) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $3.57. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές PATIENCE μεταξύ ενός χαμηλού $ 3.53 και ενός υψηλού $ 3.6, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του PATIENCE είναι $ 7.6, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 1.94.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το PATIENCE έχει αλλάξει κατά +0.61% την τελευταία ώρα, -0.26% τις τελευταίες 24 ώρες και +1.61% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Patience Token (PATIENCE) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 5.82M$ 5.82M $ 5.82M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 27.73M$ 27.73M $ 27.73M Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.63M 1.63M 1.63M Συνολικός Όγκος 7,777,777.0 7,777,777.0 7,777,777.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Patience Token είναι $ 5.82M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του PATIENCE είναι 1.63M, με συνολική προσφορά 7777777.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 27.73M