Mooncoin (MOONCOIN) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00002518 $ 0.00002518 $ 0.00002518 Κατώτ. 24H $ 0.00002936 $ 0.00002936 $ 0.00002936 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00002518$ 0.00002518 $ 0.00002518 Υψηλ. 24H $ 0.00002936$ 0.00002936 $ 0.00002936 Υψηλή συνέχεια $ 0.00514511$ 0.00514511 $ 0.00514511 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00001956$ 0.00001956 $ 0.00001956 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.00% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -6.23% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -35.01% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -35.01%

Mooncoin (MOONCOIN) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00002659. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές MOONCOIN μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00002518 και ενός υψηλού $ 0.00002936, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του MOONCOIN είναι $ 0.00514511, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00001956.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το MOONCOIN έχει αλλάξει κατά -0.00% την τελευταία ώρα, -6.23% τις τελευταίες 24 ώρες και -35.01% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Mooncoin (MOONCOIN) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 26.56K$ 26.56K $ 26.56K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 26.56K$ 26.56K $ 26.56K Προμήθεια Κυκλοφορίας 998.91M 998.91M 998.91M Συνολικός Όγκος 998,907,332.124745 998,907,332.124745 998,907,332.124745

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Mooncoin είναι $ 26.56K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του MOONCOIN είναι 998.91M, με συνολική προσφορά 998907332.124745. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 26.56K