LOL (LOL) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00082208 $ 0.00082208 $ 0.00082208 Κατώτ. 24H $ 0.00084833 $ 0.00084833 $ 0.00084833 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00082208$ 0.00082208 $ 0.00082208 Υψηλ. 24H $ 0.00084833$ 0.00084833 $ 0.00084833 Υψηλή συνέχεια $ 0.04167236$ 0.04167236 $ 0.04167236 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00047546$ 0.00047546 $ 0.00047546 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.66% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -1.57% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -21.00% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -21.00%

LOL (LOL) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00082703. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές LOL μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00082208 και ενός υψηλού $ 0.00084833, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του LOL είναι $ 0.04167236, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00047546.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το LOL έχει αλλάξει κατά -0.66% την τελευταία ώρα, -1.57% τις τελευταίες 24 ώρες και -21.00% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

LOL (LOL) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 808.30K$ 808.30K $ 808.30K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 808.30K$ 808.30K $ 808.30K Προμήθεια Κυκλοφορίας 977.34M 977.34M 977.34M Συνολικός Όγκος 977,343,438.034964 977,343,438.034964 977,343,438.034964

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του LOL είναι $ 808.30K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του LOL είναι 977.34M, με συνολική προσφορά 977343438.034964. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 808.30K