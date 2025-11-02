likes (LIKES) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.00000585 Υψηλ. 24H $ 0.00000662 Υψηλή συνέχεια $ 0.00004274 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00000479 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.33% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +4.03% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -18.77%

likes (LIKES) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00000611. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές LIKES μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00000585 και ενός υψηλού $ 0.00000662, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του LIKES είναι $ 0.00004274, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00000479.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το LIKES έχει αλλάξει κατά -0.33% την τελευταία ώρα, +4.03% τις τελευταίες 24 ώρες και -18.77% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

likes (LIKES) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 415.31K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 610.75K Προμήθεια Κυκλοφορίας 68.00B Συνολικός Όγκος 99,999,999,999.99998

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του likes είναι $ 415.31K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του LIKES είναι 68.00B, με συνολική προσφορά 99999999999.99998. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 610.75K