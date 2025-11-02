Inbox (INBOX) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.0003815 $ 0.0003815 $ 0.0003815 Κατώτ. 24H $ 0.00040661 $ 0.00040661 $ 0.00040661 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.0003815$ 0.0003815 $ 0.0003815 Υψηλ. 24H $ 0.00040661$ 0.00040661 $ 0.00040661 Υψηλή συνέχεια $ 0.00195214$ 0.00195214 $ 0.00195214 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00022025$ 0.00022025 $ 0.00022025 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.77% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +2.61% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -14.84% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -14.84%

Inbox (INBOX) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00040433. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές INBOX μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.0003815 και ενός υψηλού $ 0.00040661, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του INBOX είναι $ 0.00195214, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00022025.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το INBOX έχει αλλάξει κατά +0.77% την τελευταία ώρα, +2.61% τις τελευταίες 24 ώρες και -14.84% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Inbox (INBOX) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 404.29K$ 404.29K $ 404.29K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 404.29K$ 404.29K $ 404.29K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.90M 999.90M 999.90M Συνολικός Όγκος 999,898,547.5209167 999,898,547.5209167 999,898,547.5209167

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Inbox είναι $ 404.29K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του INBOX είναι 999.90M, με συνολική προσφορά 999898547.5209167. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 404.29K