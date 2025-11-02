Buttcoin (BUTTCOIN) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.02947911$ 0.02947911 $ 0.02947911 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.85% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -3.14% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -17.17% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -17.17%

Buttcoin (BUTTCOIN) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές BUTTCOIN μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του BUTTCOIN είναι $ 0.02947911, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το BUTTCOIN έχει αλλάξει κατά -0.85% την τελευταία ώρα, -3.14% τις τελευταίες 24 ώρες και -17.17% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Buttcoin (BUTTCOIN) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 766.17K$ 766.17K $ 766.17K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 766.17K$ 766.17K $ 766.17K Προμήθεια Κυκλοφορίας 998.78M 998.78M 998.78M Συνολικός Όγκος 998,782,965.574635 998,782,965.574635 998,782,965.574635

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Buttcoin είναι $ 766.17K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του BUTTCOIN είναι 998.78M, με συνολική προσφορά 998782965.574635. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 766.17K