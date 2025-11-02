AU79 (AU79) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.02046546 $ 0.02046546 $ 0.02046546 Κατώτ. 24H $ 0.02143997 $ 0.02143997 $ 0.02143997 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.02046546$ 0.02046546 $ 0.02046546 Υψηλ. 24H $ 0.02143997$ 0.02143997 $ 0.02143997 Υψηλή συνέχεια $ 0.03850425$ 0.03850425 $ 0.03850425 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00608277$ 0.00608277 $ 0.00608277 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -1.47% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +1.53% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -9.50% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -9.50%

AU79 (AU79) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.02080914. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές AU79 μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.02046546 και ενός υψηλού $ 0.02143997, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του AU79 είναι $ 0.03850425, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00608277.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το AU79 έχει αλλάξει κατά -1.47% την τελευταία ώρα, +1.53% τις τελευταίες 24 ώρες και -9.50% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

AU79 (AU79) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 20.82M$ 20.82M $ 20.82M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 20.82M$ 20.82M $ 20.82M Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.87M 999.87M 999.87M Συνολικός Όγκος 999,871,250.1909387 999,871,250.1909387 999,871,250.1909387

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του AU79 είναι $ 20.82M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του AU79 είναι 999.87M, με συνολική προσφορά 999871250.1909387. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 20.82M