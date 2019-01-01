PAX Gold (PAXG) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το PAX Gold (PAXG), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες PAX Gold (PAXG) Pax Gold (PAXG) is a gold-backed cryptocurrency, launched by the creators of Paxos Standard (PAX) in September 2019. As an ERC-20 token operating on the Ethereum blockchain, Pax Gold is tradeable on a large variety of exchanges and has become an accessible way for traders to start investing in gold. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.paxos.com/paxgold/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://www.paxos.com/pax-gold Block Explorer: https://solscan.io/token/C6oFsE8nXRDThzrMEQ5SxaNFGKoyyfWDDVPw37JKvPTe Αγοράστε PAXG τώρα!

PAX Gold (PAXG) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για PAX Gold (PAXG), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 946.69M $ 946.69M $ 946.69M Συνολική προμήθεια: $ 284.18K $ 284.18K $ 284.18K Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 284.18K $ 284.18K $ 284.18K FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 946.69M $ 946.69M $ 946.69M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 3,574.73 $ 3,574.73 $ 3,574.73 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 1,387.97650287 $ 1,387.97650287 $ 1,387.97650287 Τρέχουσα τιμή: $ 3,331.29 $ 3,331.29 $ 3,331.29 Μάθετε περισσότερα για την τιμή PAX Gold (PAXG)

Tokenomics PAX Gold (PAXG): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του PAX Gold (PAXG) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός PAXG token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα PAXG token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του PAXG, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του PAXG token!

PAX Gold (PAXG) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών PAXG βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών PAXG τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής PAXG Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το PAXG; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του PAXG συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του PAXG Token τώρα!

