VIVA (VIVA) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00464547 $ 0.00464547 $ 0.00464547 24H Tief $ 0.00521789 $ 0.00521789 $ 0.00521789 24H Hoch 24H Tief $ 0.00464547$ 0.00464547 $ 0.00464547 24H Hoch $ 0.00521789$ 0.00521789 $ 0.00521789 Allzeithoch $ 0.01138801$ 0.01138801 $ 0.01138801 Niedrigster Preis $ 0.00199132$ 0.00199132 $ 0.00199132 Preisänderung (1H) +1.37% Preisänderung (1T) +4.38% Preisänderung (7T) -0.15% Preisänderung (7T) -0.15%

Der Echtzeitpreis von VIVA (VIVA) beträgt $0.00503768. In den letzten 24 Stunden wurde VIVA zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00464547 und einem Höchstpreis von $ 0.00521789 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von VIVA liegt bei $ 0.01138801, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00199132.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich VIVA im letzten Stunde um +1.37%, in den letzten 24 Stunden um +4.38% und in den vergangenen 7 Tagen um -0.15% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

VIVA (VIVA) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 5.04M$ 5.04M $ 5.04M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 5.04M$ 5.04M $ 5.04M Umlaufangebot 1000.00M 1000.00M 1000.00M Gesamtangebot 999,996,105.8532119 999,996,105.8532119 999,996,105.8532119

Die aktuelle Marktkapitalisierung von VIVA beträgt $ 5.04M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von VIVA liegt bei 1000.00M, das Gesamtangebot bei 999996105.8532119. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 5.04M.