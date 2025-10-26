Der Echtzeitpreis von Vies Token beträgt heute 0.00098542 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum VIES-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den VIES-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Vies Token beträgt heute 0.00098542 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum VIES-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den VIES-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über VIES

VIES-Preisinformationen

Offizielle VIES-Website

VIES-Tokenökonomie

VIES-Preisprognose

Vies Token Logo

Vies Token Preis (VIES)

Nicht aufgelistet

1 VIES zu USD Echtzeitpreis:

$0.00098491
$0.00098491$0.00098491
-2.80%1D
Diese Token-Daten stammen von Drittanbietern. MEXC fungiert ausschließlich als Informationsaggregator. Entdecken Sie weitere aufgelistete Token auf dem MEXC Spot-Markt!
USD
Vies Token (VIES) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 19:17:58 (UTC+8)

Vies Token (VIES) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.00096997
$ 0.00096997$ 0.00096997
24H Tief
$ 0.00102248
$ 0.00102248$ 0.00102248
24H Hoch

$ 0.00096997
$ 0.00096997$ 0.00096997

$ 0.00102248
$ 0.00102248$ 0.00102248

$ 0.01529872
$ 0.01529872$ 0.01529872

$ 0.00071561
$ 0.00071561$ 0.00071561

-0.00%

-2.97%

-0.65%

-0.65%

Der Echtzeitpreis von Vies Token (VIES) beträgt $0.00098542. In den letzten 24 Stunden wurde VIES zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00096997 und einem Höchstpreis von $ 0.00102248 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von VIES liegt bei $ 0.01529872, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00071561.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich VIES im letzten Stunde um -0.00%, in den letzten 24 Stunden um -2.97% und in den vergangenen 7 Tagen um -0.65% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Vies Token (VIES) Marktinformationen

$ 795.46K
$ 795.46K$ 795.46K

--
----

$ 795.46K
$ 795.46K$ 795.46K

806.38M
806.38M 806.38M

806,378,225.0
806,378,225.0 806,378,225.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Vies Token beträgt $ 795.46K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von VIES liegt bei 806.38M, das Gesamtangebot bei 806378225.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 795.46K.

Vies Token (VIES)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Vies Token zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Vies Token zu USD bei $ -0.0006262482.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Vies Token zu USD bei $ -0.0008926545.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Vies Token zu USD bei $ -0.006706412941586366.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0-2.97%
30 Tage$ -0.0006262482-63.55%
60 Tage$ -0.0008926545-90.58%
90 Tage$ -0.006706412941586366-87.18%

Was ist Vies Token (VIES)

VIES is a next-gen crypto ecosystem built to empower individuals through real blockchain utility. With staking, users earn passive rewards; vaults offer optimized yield strategies; airdrops reward community loyalty; and our launchpad supports emerging Web3 projects, with a smoothing user interface, transparent and safe transactions. From everyday people to the decentralized future — Vies bridges lives with blockchain.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Vies Token (VIES) Ressource

Offizielle Website

Vies Token-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Vies Token (VIES) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Vies Token-(VIES)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Vies Token zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Vies Token-Preisprognose an!

VIES zu lokalen Währungen

Vies Token (VIES) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Vies Token (VIES) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von VIES Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Vies Token (VIES)

Wie viel ist Vies Token (VIES) heute wert?
Der Echtzeitpreis von VIES in USD beträgt 0.00098542 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle VIES-zu-USD-Preis?
Der aktuelle VIES-zu-USD-Preis beträgt $ 0.00098542. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Vies Token?
Die Marktkapitalisierung von VIES beträgt $ 795.46K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von VIES?
Das Umlaufangebot von VIES beträgt 806.38M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von VIES?
VIES erreichte einen Allzeithochpreis von 0.01529872 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von VIES?
VIES verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.00071561 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von VIES?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für VIES beträgt -- USD.
Wird VIES dieses Jahr noch steigen?
VIES könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die VIES-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 19:17:58 (UTC+8)

Vies Token (VIES) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

