Vies Token (VIES) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00096997 $ 0.00096997 $ 0.00096997 24H Tief $ 0.00102248 $ 0.00102248 $ 0.00102248 24H Hoch 24H Tief $ 0.00096997$ 0.00096997 $ 0.00096997 24H Hoch $ 0.00102248$ 0.00102248 $ 0.00102248 Allzeithoch $ 0.01529872$ 0.01529872 $ 0.01529872 Niedrigster Preis $ 0.00071561$ 0.00071561 $ 0.00071561 Preisänderung (1H) -0.00% Preisänderung (1T) -2.97% Preisänderung (7T) -0.65% Preisänderung (7T) -0.65%

Der Echtzeitpreis von Vies Token (VIES) beträgt $0.00098542. In den letzten 24 Stunden wurde VIES zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00096997 und einem Höchstpreis von $ 0.00102248 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von VIES liegt bei $ 0.01529872, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00071561.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich VIES im letzten Stunde um -0.00%, in den letzten 24 Stunden um -2.97% und in den vergangenen 7 Tagen um -0.65% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Vies Token (VIES) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 795.46K$ 795.46K $ 795.46K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 795.46K$ 795.46K $ 795.46K Umlaufangebot 806.38M 806.38M 806.38M Gesamtangebot 806,378,225.0 806,378,225.0 806,378,225.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Vies Token beträgt $ 795.46K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von VIES liegt bei 806.38M, das Gesamtangebot bei 806378225.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 795.46K.