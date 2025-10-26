Unit Solana (USOL) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 191.48 $ 191.48 $ 191.48 24H Tief $ 196.06 $ 196.06 $ 196.06 24H Hoch 24H Tief $ 191.48$ 191.48 $ 191.48 24H Hoch $ 196.06$ 196.06 $ 196.06 Allzeithoch $ 253.02$ 253.02 $ 253.02 Niedrigster Preis $ 143.23$ 143.23 $ 143.23 Preisänderung (1H) +0.14% Preisänderung (1T) +1.66% Preisänderung (7T) +4.84% Preisänderung (7T) +4.84%

Der Echtzeitpreis von Unit Solana (USOL) beträgt $195.3. In den letzten 24 Stunden wurde USOL zwischen einem Tiefstpreis von $ 191.48 und einem Höchstpreis von $ 196.06 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von USOL liegt bei $ 253.02, der bisherige Tiefstpreis bei $ 143.23.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich USOL im letzten Stunde um +0.14%, in den letzten 24 Stunden um +1.66% und in den vergangenen 7 Tagen um +4.84% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Unit Solana (USOL) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 27.24M$ 27.24M $ 27.24M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 97.72B$ 97.72B $ 97.72B Umlaufangebot 139.36K 139.36K 139.36K Gesamtangebot 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Unit Solana beträgt $ 27.24M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von USOL liegt bei 139.36K, das Gesamtangebot bei 500000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 97.72B.