Ikon (IKON) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00017201 $ 0.00017201 $ 0.00017201 24H Tief $ 0.0004867 $ 0.0004867 $ 0.0004867 24H Hoch 24H Tief $ 0.00017201$ 0.00017201 $ 0.00017201 24H Hoch $ 0.0004867$ 0.0004867 $ 0.0004867 Allzeithoch $ 0.00065005$ 0.00065005 $ 0.00065005 Niedrigster Preis $ 0.00009409$ 0.00009409 $ 0.00009409 Preisänderung (1H) +0.27% Preisänderung (1T) +101.66% Preisänderung (7T) +100.28% Preisänderung (7T) +100.28%

Der Echtzeitpreis von Ikon (IKON) beträgt $0.00034688. In den letzten 24 Stunden wurde IKON zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00017201 und einem Höchstpreis von $ 0.0004867 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von IKON liegt bei $ 0.00065005, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00009409.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich IKON im letzten Stunde um +0.27%, in den letzten 24 Stunden um +101.66% und in den vergangenen 7 Tagen um +100.28% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Ikon (IKON) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 346.84K$ 346.84K $ 346.84K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 346.84K$ 346.84K $ 346.84K Umlaufangebot 999.90M 999.90M 999.90M Gesamtangebot 999,899,492.3606403 999,899,492.3606403 999,899,492.3606403

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Ikon beträgt $ 346.84K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von IKON liegt bei 999.90M, das Gesamtangebot bei 999899492.3606403. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 346.84K.