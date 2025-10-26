Ikon Preis (IKON)
+0.27%
+101.66%
+100.28%
+100.28%
Der Echtzeitpreis von Ikon (IKON) beträgt $0.00034688. In den letzten 24 Stunden wurde IKON zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00017201 und einem Höchstpreis von $ 0.0004867 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von IKON liegt bei $ 0.00065005, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00009409.
In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich IKON im letzten Stunde um +0.27%, in den letzten 24 Stunden um +101.66% und in den vergangenen 7 Tagen um +100.28% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.
Die aktuelle Marktkapitalisierung von Ikon beträgt $ 346.84K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von IKON liegt bei 999.90M, das Gesamtangebot bei 999899492.3606403. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 346.84K.
Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Ikon zu USD bei $ +0.00017487.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Ikon zu USD bei $ +0.0005924890.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Ikon zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Ikon zu USD bei $ 0.
|Zeitraum
|Veränderung (USD)
|Veränderung (%)
|Heute
|$ +0.00017487
|+101.66%
|30 Tage
|$ +0.0005924890
|+170.81%
|60 Tage
|$ 0
|--
|90 Tage
|$ 0
|--
Ikonshop is building the next frontier of eCommerce powered by crypto. Our platform enables merchants to sell physical and digital products directly to global buyers with seamless cryptocurrency payments, reducing reliance on traditional payment systems. y leveraging Solana’s speed and low fees, we provide fast, secure, and borderless transactions. The $IKON token powers the ecosystem, rewarding users for referrals, purchases, and engagement while giving merchants tools to grow their businesses. Our mission is to return ownership and transparency to online commerce, where buyers and sellers can transact freely without intermediaries.
