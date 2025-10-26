Der Echtzeitpreis von Ikon beträgt heute 0.00034688 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum IKON-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den IKON-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Ikon beträgt heute 0.00034688 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum IKON-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den IKON-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Ikon Preis (IKON)

1 IKON zu USD Echtzeitpreis:

$0.00035472
+106.10%1D
mexc
USD
Ikon (IKON) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 19:50:56 (UTC+8)

Ikon (IKON) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.00017201
24H Tief
$ 0.0004867
24H Hoch

$ 0.00017201
$ 0.0004867
$ 0.00065005
$ 0.00009409
+0.27%

+101.66%

+100.28%

+100.28%

Der Echtzeitpreis von Ikon (IKON) beträgt $0.00034688. In den letzten 24 Stunden wurde IKON zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00017201 und einem Höchstpreis von $ 0.0004867 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von IKON liegt bei $ 0.00065005, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00009409.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich IKON im letzten Stunde um +0.27%, in den letzten 24 Stunden um +101.66% und in den vergangenen 7 Tagen um +100.28% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Ikon (IKON) Marktinformationen

$ 346.84K
--
$ 346.84K
999.90M
999,899,492.3606403
Die aktuelle Marktkapitalisierung von Ikon beträgt $ 346.84K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von IKON liegt bei 999.90M, das Gesamtangebot bei 999899492.3606403. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 346.84K.

Ikon (IKON)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Ikon zu USD bei $ +0.00017487.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Ikon zu USD bei $ +0.0005924890.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Ikon zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Ikon zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +0.00017487+101.66%
30 Tage$ +0.0005924890+170.81%
60 Tage$ 0--
90 Tage$ 0--

Was ist Ikon (IKON)

Ikonshop is building the next frontier of eCommerce powered by crypto. Our platform enables merchants to sell physical and digital products directly to global buyers with seamless cryptocurrency payments, reducing reliance on traditional payment systems. y leveraging Solana’s speed and low fees, we provide fast, secure, and borderless transactions. The $IKON token powers the ecosystem, rewarding users for referrals, purchases, and engagement while giving merchants tools to grow their businesses. Our mission is to return ownership and transparency to online commerce, where buyers and sellers can transact freely without intermediaries.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Ikon-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Ikon (IKON) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Ikon-(IKON)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Ikon zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Ikon-Preisprognose an!

IKON zu lokalen Währungen

Ikon (IKON) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Ikon (IKON) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von IKON Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Ikon (IKON)

Wie viel ist Ikon (IKON) heute wert?
Der Echtzeitpreis von IKON in USD beträgt 0.00034688 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle IKON-zu-USD-Preis?
Der aktuelle IKON-zu-USD-Preis beträgt $ 0.00034688. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Ikon?
Die Marktkapitalisierung von IKON beträgt $ 346.84K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von IKON?
Das Umlaufangebot von IKON beträgt 999.90M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von IKON?
IKON erreichte einen Allzeithochpreis von 0.00065005 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von IKON?
IKON verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.00009409 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von IKON?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für IKON beträgt -- USD.
Wird IKON dieses Jahr noch steigen?
IKON könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die IKON-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

