GIGAETH (GETH) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 3,930.36 $ 3,930.36 $ 3,930.36 24H Tief $ 4,004.1 $ 4,004.1 $ 4,004.1 24H Hoch 24H Tief $ 3,930.36$ 3,930.36 $ 3,930.36 24H Hoch $ 4,004.1$ 4,004.1 $ 4,004.1 Allzeithoch $ 4,864.9$ 4,864.9 $ 4,864.9 Niedrigster Preis $ 2,597.03$ 2,597.03 $ 2,597.03 Preisänderung (1H) -0.36% Preisänderung (1T) +0.96% Preisänderung (7T) +3.09% Preisänderung (7T) +3.09%

Der Echtzeitpreis von GIGAETH (GETH) beträgt $3,985.33. In den letzten 24 Stunden wurde GETH zwischen einem Tiefstpreis von $ 3,930.36 und einem Höchstpreis von $ 4,004.1 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von GETH liegt bei $ 4,864.9, der bisherige Tiefstpreis bei $ 2,597.03.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich GETH im letzten Stunde um -0.36%, in den letzten 24 Stunden um +0.96% und in den vergangenen 7 Tagen um +3.09% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

GIGAETH (GETH) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 15.35M$ 15.35M $ 15.35M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 15.35M$ 15.35M $ 15.35M Umlaufangebot 3.85K 3.85K 3.85K Gesamtangebot 3,850.507749140631 3,850.507749140631 3,850.507749140631

Die aktuelle Marktkapitalisierung von GIGAETH beträgt $ 15.35M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von GETH liegt bei 3.85K, das Gesamtangebot bei 3850.507749140631. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 15.35M.