DLMM (DLMM) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00065908 $ 0.00065908 $ 0.00065908 24H Tief $ 0.0009266 $ 0.0009266 $ 0.0009266 24H Hoch 24H Tief $ 0.00065908$ 0.00065908 $ 0.00065908 24H Hoch $ 0.0009266$ 0.0009266 $ 0.0009266 Allzeithoch $ 0.00177886$ 0.00177886 $ 0.00177886 Niedrigster Preis $ 0.00007724$ 0.00007724 $ 0.00007724 Preisänderung (1H) +9.38% Preisänderung (1T) +38.97% Preisänderung (7T) +11.80% Preisänderung (7T) +11.80%

Der Echtzeitpreis von DLMM (DLMM) beträgt $0.0009216. In den letzten 24 Stunden wurde DLMM zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00065908 und einem Höchstpreis von $ 0.0009266 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von DLMM liegt bei $ 0.00177886, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00007724.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich DLMM im letzten Stunde um +9.38%, in den letzten 24 Stunden um +38.97% und in den vergangenen 7 Tagen um +11.80% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

DLMM (DLMM) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 719.88K$ 719.88K $ 719.88K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 809.41K$ 809.41K $ 809.41K Umlaufangebot 779.92M 779.92M 779.92M Gesamtangebot 876,917,912.0276293 876,917,912.0276293 876,917,912.0276293

Die aktuelle Marktkapitalisierung von DLMM beträgt $ 719.88K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von DLMM liegt bei 779.92M, das Gesamtangebot bei 876917912.0276293. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 809.41K.