BRIAH (BRIAH) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.00361951$ 0.00361951 $ 0.00361951 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -0.34% Preisänderung (1T) -8.38% Preisänderung (7T) -7.80% Preisänderung (7T) -7.80%

Der Echtzeitpreis von BRIAH (BRIAH) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde BRIAH zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von BRIAH liegt bei $ 0.00361951, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich BRIAH im letzten Stunde um -0.34%, in den letzten 24 Stunden um -8.38% und in den vergangenen 7 Tagen um -7.80% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

BRIAH (BRIAH) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 160.11K$ 160.11K $ 160.11K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 160.11K$ 160.11K $ 160.11K Umlaufangebot 996.97M 996.97M 996.97M Gesamtangebot 996,966,560.285 996,966,560.285 996,966,560.285

Die aktuelle Marktkapitalisierung von BRIAH beträgt $ 160.11K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von BRIAH liegt bei 996.97M, das Gesamtangebot bei 996966560.285. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 160.11K.