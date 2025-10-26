Bikera (IMERA) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0$ 0 $ 0 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +0.80% Preisänderung (1T) +13.88% Preisänderung (7T) +12.84% Preisänderung (7T) +12.84%

Der Echtzeitpreis von Bikera (IMERA) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde IMERA zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von IMERA liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich IMERA im letzten Stunde um +0.80%, in den letzten 24 Stunden um +13.88% und in den vergangenen 7 Tagen um +12.84% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Bikera (IMERA) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 24.92K$ 24.92K $ 24.92K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 24.92K$ 24.92K $ 24.92K Umlaufangebot 999.81M 999.81M 999.81M Gesamtangebot 999,806,438.486462 999,806,438.486462 999,806,438.486462

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Bikera beträgt $ 24.92K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von IMERA liegt bei 999.81M, das Gesamtangebot bei 999806438.486462. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 24.92K.