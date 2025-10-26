AllUnity EUR (EURAU) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 1.16 24H Tief $ 1.16 24H Hoch Allzeithoch $ 1.19 Niedrigster Preis $ 1.1 Preisänderung (1H) -0.17% Preisänderung (1T) -0.02% Preisänderung (7T) -0.30%

Der Echtzeitpreis von AllUnity EUR (EURAU) beträgt $1.16. In den letzten 24 Stunden wurde EURAU zwischen einem Tiefstpreis von $ 1.16 und einem Höchstpreis von $ 1.16 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von EURAU liegt bei $ 1.19, der bisherige Tiefstpreis bei $ 1.1.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich EURAU im letzten Stunde um -0.17%, in den letzten 24 Stunden um -0.02% und in den vergangenen 7 Tagen um -0.30% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

AllUnity EUR (EURAU) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 20.50M Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 20.50M Umlaufangebot 17.63M Gesamtangebot 17,629,680.33

Die aktuelle Marktkapitalisierung von AllUnity EUR beträgt $ 20.50M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von EURAU liegt bei 17.63M, das Gesamtangebot bei 17629680.33. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 20.50M.