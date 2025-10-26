Der Echtzeitpreis von AllUnity EUR beträgt heute 1.16 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum EURAU-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den EURAU-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von AllUnity EUR beträgt heute 1.16 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum EURAU-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den EURAU-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

AllUnity EUR Preis (EURAU)

Nicht aufgelistet

1 EURAU zu USD Echtzeitpreis:

$1.16
$1.16$1.16
0.00%1D
USD
AllUnity EUR (EURAU) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 18:29:56 (UTC+8)

AllUnity EUR (EURAU) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 1.16
$ 1.16$ 1.16
24H Tief
$ 1.16
$ 1.16$ 1.16
24H Hoch

$ 1.16
$ 1.16$ 1.16

$ 1.16
$ 1.16$ 1.16

$ 1.19
$ 1.19$ 1.19

$ 1.1
$ 1.1$ 1.1

-0.17%

-0.02%

-0.30%

-0.30%

Der Echtzeitpreis von AllUnity EUR (EURAU) beträgt $1.16. In den letzten 24 Stunden wurde EURAU zwischen einem Tiefstpreis von $ 1.16 und einem Höchstpreis von $ 1.16 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von EURAU liegt bei $ 1.19, der bisherige Tiefstpreis bei $ 1.1.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich EURAU im letzten Stunde um -0.17%, in den letzten 24 Stunden um -0.02% und in den vergangenen 7 Tagen um -0.30% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

AllUnity EUR (EURAU) Marktinformationen

$ 20.50M
$ 20.50M$ 20.50M

--
----

$ 20.50M
$ 20.50M$ 20.50M

17.63M
17.63M 17.63M

17,629,680.33
17,629,680.33 17,629,680.33

Die aktuelle Marktkapitalisierung von AllUnity EUR beträgt $ 20.50M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von EURAU liegt bei 17.63M, das Gesamtangebot bei 17629680.33. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 20.50M.

AllUnity EUR (EURAU)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von AllUnity EUR zu USD bei $ -0.000323602893838.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von AllUnity EUR zu USD bei $ -0.0044568360.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von AllUnity EUR zu USD bei $ +0.0035617800.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von AllUnity EUR zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ -0.000323602893838-0.02%
30 Tage$ -0.0044568360-0.38%
60 Tage$ +0.0035617800+0.31%
90 Tage$ 0--

Was ist AllUnity EUR (EURAU)

AllUnity EUR (EURAU) is a fully regulated euro-denominated stablecoin issued under the European Union’s Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR). Launched on 31/07/2025, EURAU is designed to offer secure, programmable, and transparent euro liquidity for institutional and retail applications across public blockchain networks.

AllUnity GmbH, the issuer of EURAU, is a German company headquartered in Frankfurt and licensed as an electronic money institution (EMI) by the Federal Financial Supervisory Authority (BaFin). The company operates as a joint venture between DWS (Deutsche Bank), Flow Traders, and Galaxy Digital. This structure provides a strong institutional foundation for long-term compliance, infrastructure resilience, and adoption across financial markets.

EURAU is fully backed 1:1 by euro-denominated reserves, held with authorized credit institutions (multiple reserve banks) within the European Economic Area. The reserves are safeguarded under strict prudential standards and are not used for lending or investment purposes. On-chain issuance and redemption follow a verified flow with wallet and account whitelisting, designed to align with AML, KYC, and regulatory expectations. Users are able to mint and redeem EURAU through authorized partners and platforms, with an emphasis on transparency and auditability.

Technically, EURAU is deployed initially on Ethereum as an ERC-20 token. Future expansion includes Solana and other EVM-compatible chains. The smart contract architecture ensures upgradability through secure multisig control, subject to internal governance procedures. Minting and burning are controlled by permissioned wallets operated by regulated partners to prevent unauthorized issuance and maintain supply integrity.

The token aims to serve multiple use cases, including digital asset trading, payments, treasury solutions, and on-chain finance (DeFi). EURAU is designed to be accessible to exchanges, market makers, payment institutions, fintechs, and tokenized asset platforms looking to integrate euro liquidity in a compliant manner.

AllUnity maintains active collaborations with infrastructure providers, custodians, and trading venues, including confirmed listings with Gate.io and Bullish.com. The stablecoin plays a foundational role in building a euro-based financial ecosystem on public blockchain infrastructure, while staying fully aligned with European regulatory frameworks.

The project roadmap includes expanding interoperability across additional chains, supporting on/off ramps with banking partners, and enabling programmability for enterprise use cases.

The EURAU token contract address on Ethereum is: 0x4933A85b5b5466Fbaf179F72D3DE273c287EC2c2

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen.

AllUnity EUR (EURAU) Ressource

AllUnity EUR-Preisprognose (USD)

Wie viel wird AllUnity EUR (EURAU) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre AllUnity EUR-(EURAU)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für AllUnity EUR zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die AllUnity EUR-Preisprognose an!

EURAU zu lokalen Währungen

AllUnity EUR (EURAU) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von AllUnity EUR (EURAU) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von EURAU Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu AllUnity EUR (EURAU)

Wie viel ist AllUnity EUR (EURAU) heute wert?
Der Echtzeitpreis von EURAU in USD beträgt 1.16 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle EURAU-zu-USD-Preis?
Der aktuelle EURAU-zu-USD-Preis beträgt $ 1.16. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von AllUnity EUR?
Die Marktkapitalisierung von EURAU beträgt $ 20.50M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von EURAU?
Das Umlaufangebot von EURAU beträgt 17.63M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von EURAU?
EURAU erreichte einen Allzeithochpreis von 1.19 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von EURAU?
EURAU verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 1.1 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von EURAU?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für EURAU beträgt -- USD.
Wird EURAU dieses Jahr noch steigen?
EURAU könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die EURAU-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 18:29:56 (UTC+8)

AllUnity EUR (EURAU) – Wichtige Branchen‑Updates

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

