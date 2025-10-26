Der Echtzeitpreis von Ainara beträgt heute 0 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum AINARA-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den AINARA-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Ainara beträgt heute 0 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum AINARA-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den AINARA-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Ainara Logo

Ainara Preis (AINARA)

Nicht aufgelistet

1 AINARA zu USD Echtzeitpreis:

$0.00012387
$0.00012387$0.00012387
+2.00%1D
mexc
Diese Token-Daten stammen von Drittanbietern.
USD
Ainara (AINARA) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 20:31:05 (UTC+8)

Ainara (AINARA) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0
$ 0
24H Tief
$ 0
$ 0
24H Hoch

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

+0.35%

+1.97%

+8.20%

+8.20%

Der Echtzeitpreis von Ainara (AINARA) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde AINARA zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von AINARA liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich AINARA im letzten Stunde um +0.35%, in den letzten 24 Stunden um +1.97% und in den vergangenen 7 Tagen um +8.20% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Ainara (AINARA) Marktinformationen

$ 123.86K
$ 123.86K

--
--

$ 123.86K
$ 123.86K

999.89M
999.89M

999,885,021.710606
999,885,021.710606

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Ainara beträgt $ 123.86K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von AINARA liegt bei 999.89M, das Gesamtangebot bei 999885021.710606. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 123.86K.

Ainara (AINARA)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Ainara zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Ainara zu USD bei $ 0.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Ainara zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Ainara zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0+1.97%
30 Tage$ 0-27.61%
60 Tage$ 0-19.99%
90 Tage$ 0--

Was ist Ainara (AINARA)

Ainara is a decentralized protocol for creating, distributing, and running AI‑Driven Applications (AID Apps) with true user ownership and data privacy. It replaces centralized AI platforms with an open, trust‑minimized architecture built on Solana, IPFS/Arweave, and Lit Protocol.

Creators can publish encrypted AI applications that users purchase and run locally in a secure sandbox, ensuring sovereignty over identity, data, and software. The $AINARA token powers transactions, creator bonds, governance, and a buyback‑and‑burn mechanism, creating a sustainable, deflationary ecosystem.

Ainara (AINARA) Ressource

Offizielle Website

Ainara-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Ainara (AINARA) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Ainara-(AINARA)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Ainara zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Ainara-Preisprognose an!

AINARA zu lokalen Währungen

Ainara (AINARA) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Ainara (AINARA) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von AINARA Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Ainara (AINARA)

Wie viel ist Ainara (AINARA) heute wert?
Der Echtzeitpreis von AINARA in USD beträgt 0 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle AINARA-zu-USD-Preis?
Der aktuelle AINARA-zu-USD-Preis beträgt $ 0. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Ainara?
Die Marktkapitalisierung von AINARA beträgt $ 123.86K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von AINARA?
Das Umlaufangebot von AINARA beträgt 999.89M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von AINARA?
AINARA erreichte einen Allzeithochpreis von 0 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von AINARA?
AINARA verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von AINARA?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für AINARA beträgt -- USD.
Wird AINARA dieses Jahr noch steigen?
AINARA könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die AINARA-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 20:31:05 (UTC+8)

$113,675.92

$4,055.55

$0.05280

$6.3393

$197.55

$4,055.55

$113,675.92

$2.6402

$197.55

$0.20176

