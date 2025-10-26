Der Echtzeitpreis von WLFI beträgt heute 0.1428 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum WLFI-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den WLFI-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von WLFI beträgt heute 0.1428 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum WLFI-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den WLFI-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

WLFI Kurs(WLFI)

1 WLFI zu USD Echtzeitpreis:

$0.1428
$0.1428$0.1428
+4.76%1D
USD
WLFI (WLFI) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:31:48 (UTC+8)

WLFI (WLFI) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.1326
$ 0.1326$ 0.1326
24H Tief
$ 0.1439
$ 0.1439$ 0.1439
24H Hoch

$ 0.1326
$ 0.1326$ 0.1326

$ 0.1439
$ 0.1439$ 0.1439

$ 0.4600440080440167
$ 0.4600440080440167$ 0.4600440080440167

$ 0.09151658544301643
$ 0.09151658544301643$ 0.09151658544301643

+0.42%

+4.76%

+10.18%

+10.18%

Der Echtzeitpreis von WLFI (WLFI) beträgt $ 0.1428. In den letzten 24 Stunden wurde WLFI zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.1326 und einem Höchstpreis von $ 0.1439 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von WLFI liegt bei $ 0.4600440080440167, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.09151658544301643.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich WLFI im letzten Stunde um +0.42%, in den letzten 24 Stunden um +4.76% und in den vergangenen 7 Tagen um +10.18% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

WLFI (WLFI) Marktinformationen

No.33

$ 3.51B
$ 3.51B$ 3.51B

$ 6.22M
$ 6.22M$ 6.22M

$ 14.28B
$ 14.28B$ 14.28B

24.57B
24.57B 24.57B

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

24.56%

0.09%

ETH

Die aktuelle Marktkapitalisierung von WLFI beträgt $ 3.51B bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 6.22M. Das Umlaufangebot von WLFI liegt bei 24.57B, das Gesamtangebot bei 100000000000. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 14.28B.

WLFI (WLFI)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von WLFI für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +0.006488+4.76%
30 Tage$ -0.0499-25.90%
60 Tage$ +0.0928+185.60%
90 Tage$ +0.0928+185.60%
WLFI-Preisänderung heute

Heute verzeichnete WLFI eine Veränderung von $ +0.006488 (+4.76%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

WLFI 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ -0.0499(-25.90%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

WLFI 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete WLFI eine Veränderung von $ +0.0928 (+185.60%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

WLFI 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ +0.0928 (+185.60%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von WLFI (WLFI) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem WLFI-Preisverlauf an.

Was ist WLFI (WLFI)

World Liberty Financial ($WLFI) is a governance token powering a decentralized finance protocol that promotes USD-based stablecoins and aims to preserve the U.S. Dollar’s global dominance.

WLFI ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre WLFI Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- WLFI Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu WLFI auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr WLFI-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

WLFI-Preisprognose (USD)

Wie viel wird WLFI (WLFI) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre WLFI-(WLFI)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für WLFI zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die WLFI-Preisprognose an!

WLFI (WLFI) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von WLFI (WLFI) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von WLFI Token!

Wie kauft man WLFI WLFI

Suchen Sie nach wie man WLFI kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können WLFI direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

WLFI zu lokalen Währungen

1 WLFI(WLFI) in VND
3,757.782
1 WLFI(WLFI) in AUD
A$0.218484
1 WLFI(WLFI) in GBP
0.1071
1 WLFI(WLFI) in EUR
0.122808
1 WLFI(WLFI) in USD
$0.1428
1 WLFI(WLFI) in MYR
RM0.602616
1 WLFI(WLFI) in TRY
5.989032
1 WLFI(WLFI) in JPY
¥21.7056
1 WLFI(WLFI) in ARS
ARS$212.816268
1 WLFI(WLFI) in RUB
11.368308
1 WLFI(WLFI) in INR
12.539268
1 WLFI(WLFI) in IDR
Rp2,379.999048
1 WLFI(WLFI) in PHP
8.3895
1 WLFI(WLFI) in EGP
￡E.6.784428
1 WLFI(WLFI) in BRL
R$0.768264
1 WLFI(WLFI) in CAD
C$0.19992
1 WLFI(WLFI) in BDT
17.497284
1 WLFI(WLFI) in NGN
208.46658
1 WLFI(WLFI) in COP
$553.487088
1 WLFI(WLFI) in ZAR
R.2.464728
1 WLFI(WLFI) in UAH
6.00474
1 WLFI(WLFI) in TZS
T.Sh.355.223568
1 WLFI(WLFI) in VES
Bs30.2736
1 WLFI(WLFI) in CLP
$134.3748
1 WLFI(WLFI) in PKR
Rs40.122516
1 WLFI(WLFI) in KZT
76.8978
1 WLFI(WLFI) in THB
฿4.66242
1 WLFI(WLFI) in TWD
NT$4.403952
1 WLFI(WLFI) in AED
د.إ0.524076
1 WLFI(WLFI) in CHF
Fr0.112812
1 WLFI(WLFI) in HKD
HK$1.108128
1 WLFI(WLFI) in AMD
֏54.690972
1 WLFI(WLFI) in MAD
.د.م1.316616
1 WLFI(WLFI) in MXN
$2.63466
1 WLFI(WLFI) in SAR
ريال0.5355
1 WLFI(WLFI) in ETB
Br21.804132
1 WLFI(WLFI) in KES
KSh18.448332
1 WLFI(WLFI) in JOD
د.أ0.1012452
1 WLFI(WLFI) in PLN
0.52122
1 WLFI(WLFI) in RON
лв0.624036
1 WLFI(WLFI) in SEK
kr1.34232
1 WLFI(WLFI) in BGN
лв0.239904
1 WLFI(WLFI) in HUF
Ft47.90226
1 WLFI(WLFI) in CZK
2.985948
1 WLFI(WLFI) in KWD
د.ك0.0436968
1 WLFI(WLFI) in ILS
0.468384
1 WLFI(WLFI) in BOB
Bs0.98532
1 WLFI(WLFI) in AZN
0.24276
1 WLFI(WLFI) in TJS
SM1.330896
1 WLFI(WLFI) in GEL
0.386988
1 WLFI(WLFI) in AOA
Kz131.009004
1 WLFI(WLFI) in BHD
.د.ب0.0536928
1 WLFI(WLFI) in BMD
$0.1428
1 WLFI(WLFI) in DKK
kr0.916776
1 WLFI(WLFI) in HNL
L3.732792
1 WLFI(WLFI) in MUR
6.501684
1 WLFI(WLFI) in NAD
$2.464728
1 WLFI(WLFI) in NOK
kr1.428
1 WLFI(WLFI) in NZD
$0.247044
1 WLFI(WLFI) in PAB
B/.0.1428
1 WLFI(WLFI) in PGK
K0.601188
1 WLFI(WLFI) in QAR
ر.ق0.519792
1 WLFI(WLFI) in RSD
дин.14.421372
1 WLFI(WLFI) in UZS
soʻm1,741.463136
1 WLFI(WLFI) in ALL
L11.8524
1 WLFI(WLFI) in ANG
ƒ0.255612
1 WLFI(WLFI) in AWG
ƒ0.255612
1 WLFI(WLFI) in BBD
$0.2856
1 WLFI(WLFI) in BAM
KM0.239904
1 WLFI(WLFI) in BIF
Fr421.1172
1 WLFI(WLFI) in BND
$0.184212
1 WLFI(WLFI) in BSD
$0.1428
1 WLFI(WLFI) in JMD
$22.89798
1 WLFI(WLFI) in KHR
575.8053
1 WLFI(WLFI) in KMF
Fr60.5472
1 WLFI(WLFI) in LAK
3,104.347764
1 WLFI(WLFI) in LKR
රු43.364076
1 WLFI(WLFI) in MDL
L2.426172
1 WLFI(WLFI) in MGA
Ar646.152864
1 WLFI(WLFI) in MOP
P1.1424
1 WLFI(WLFI) in MVR
2.18484
1 WLFI(WLFI) in MWK
MK247.916508
1 WLFI(WLFI) in MZN
MT9.12492
1 WLFI(WLFI) in NPR
रु20.047692
1 WLFI(WLFI) in PYG
1,012.7376
1 WLFI(WLFI) in RWF
Fr206.9172
1 WLFI(WLFI) in SBD
$1.179528
1 WLFI(WLFI) in SCR
1.996344
1 WLFI(WLFI) in SRD
$5.673444
1 WLFI(WLFI) in SVC
$1.248072
1 WLFI(WLFI) in SZL
L2.460444
1 WLFI(WLFI) in TMT
m0.501228
1 WLFI(WLFI) in TND
د.ت0.4185468
1 WLFI(WLFI) in TTD
$0.968184
1 WLFI(WLFI) in UGX
Sh497.5152
1 WLFI(WLFI) in XAF
Fr80.5392
1 WLFI(WLFI) in XCD
$0.38556
1 WLFI(WLFI) in XOF
Fr80.5392
1 WLFI(WLFI) in XPF
Fr14.5656
1 WLFI(WLFI) in BWP
P2.037756
1 WLFI(WLFI) in BZD
$0.287028
1 WLFI(WLFI) in CVE
$13.600272
1 WLFI(WLFI) in DJF
Fr25.2756
1 WLFI(WLFI) in DOP
$9.147768
1 WLFI(WLFI) in DZD
د.ج18.588276
1 WLFI(WLFI) in FJD
$0.324156
1 WLFI(WLFI) in GNF
Fr1,241.646
1 WLFI(WLFI) in GTQ
Q1.09242
1 WLFI(WLFI) in GYD
$29.87376
1 WLFI(WLFI) in ISK
kr17.5644

WLFI Ressource

Für ein tieferes Verständnis von WLFI sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Whitepaper
Offizielle WLFI Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu WLFI

Wie viel ist WLFI (WLFI) heute wert?
Der Echtzeitpreis von WLFI in USD beträgt 0.1428 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle WLFI-zu-USD-Preis?
Der aktuelle WLFI-zu-USD-Preis beträgt $ 0.1428. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von WLFI?
Die Marktkapitalisierung von WLFI beträgt $ 3.51B USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von WLFI?
Das Umlaufangebot von WLFI beträgt 24.57B USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von WLFI?
WLFI erreichte einen Allzeithochpreis von 0.4600440080440167 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von WLFI?
WLFI verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.09151658544301643 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von WLFI?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für WLFI beträgt $ 6.22M USD.
Wird WLFI dieses Jahr noch steigen?
WLFI könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die WLFI-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:31:48 (UTC+8)

WLFI (WLFI) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

