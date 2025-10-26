Der Echtzeitpreis von UCN beträgt heute 1410.47 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum UCN-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den UCN-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von UCN beträgt heute 1410.47 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum UCN-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den UCN-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

1 UCN zu USD Echtzeitpreis:

$1,410.01
$1,410.01$1,410.01
+0.52%1D
USD
UCN (UCN) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:29:15 (UTC+8)

UCN (UCN) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 1,391.92
$ 1,391.92$ 1,391.92
24H Tief
$ 1,410.47
$ 1,410.47$ 1,410.47
24H Hoch

$ 1,391.92
$ 1,391.92$ 1,391.92

$ 1,410.47
$ 1,410.47$ 1,410.47

--
----

--
----

+0.39%

+0.52%

+2.89%

+2.89%

Der Echtzeitpreis von UCN (UCN) beträgt $ 1,410.47. In den letzten 24 Stunden wurde UCN zwischen einem Tiefstpreis von $ 1,391.92 und einem Höchstpreis von $ 1,410.47 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von UCN liegt bei --, der bisherige Tiefstpreis bei --.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich UCN im letzten Stunde um +0.39%, in den letzten 24 Stunden um +0.52% und in den vergangenen 7 Tagen um +2.89% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

UCN (UCN) Marktinformationen

--
----

$ 4.95M
$ 4.95M$ 4.95M

$ 141.05M
$ 141.05M$ 141.05M

--
----

100,000
100,000 100,000

UCHAIN

Die aktuelle Marktkapitalisierung von UCN beträgt -- bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 4.95M. Das Umlaufangebot von UCN liegt bei --, das Gesamtangebot bei 100000. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 141.05M.

UCN (UCN)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von UCN für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +7.2941+0.52%
30 Tage$ +810.47+135.07%
60 Tage$ +810.47+135.07%
90 Tage$ +810.47+135.07%
UCN-Preisänderung heute

Heute verzeichnete UCN eine Veränderung von $ +7.2941 (+0.52%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

UCN 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ +810.47(+135.07%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

UCN 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete UCN eine Veränderung von $ +810.47 (+135.07%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

UCN 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ +810.47 (+135.07%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von UCN (UCN) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem UCN-Preisverlauf an.

Was ist UCN (UCN)

UCHAIN ist ein leistungsstarkes Krypto-Ökosystem, das sich um die UCN-Coin dreht. Unser Ökosystem vereint eine Reihe innovativer Produkte: moderne Krypto-Wallets, eine einzigartige Krypto-Debitkarte, eigene Marktplätze und mehr. Die Mission von UCHAIN ist es, ein makelloses Krypto-Produkt zu schaffen, das die Art und Weise verändert, wie Menschen weltweit mit Krypto interagieren, und ihnen sofortige grenzüberschreitende Zahlungen in Krypto ermöglicht.

UCN ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre UCN Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- UCN Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu UCN auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr UCN-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

UCN-Preisprognose (USD)

Wie viel wird UCN (UCN) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre UCN-(UCN)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für UCN zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die UCN-Preisprognose an!

UCN (UCN) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von UCN (UCN) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von UCN Token!

Wie kauft man UCN UCN

Suchen Sie nach wie man UCN kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können UCN direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

UCN zu lokalen Währungen

1 UCN(UCN) in VND
37,116,518.05
1 UCN(UCN) in AUD
A$2,158.0191
1 UCN(UCN) in GBP
1,057.8525
1 UCN(UCN) in EUR
1,213.0042
1 UCN(UCN) in USD
$1,410.47
1 UCN(UCN) in MYR
RM5,952.1834
1 UCN(UCN) in TRY
59,155.1118
1 UCN(UCN) in JPY
¥214,391.44
1 UCN(UCN) in ARS
ARS$2,102,037.5457
1 UCN(UCN) in RUB
112,287.5167
1 UCN(UCN) in INR
123,853.3707
1 UCN(UCN) in IDR
Rp23,507,823.9302
1 UCN(UCN) in PHP
82,865.1125
1 UCN(UCN) in EGP
￡E.67,011.4297
1 UCN(UCN) in BRL
R$7,588.3286
1 UCN(UCN) in CAD
C$1,974.658
1 UCN(UCN) in BDT
172,824.8891
1 UCN(UCN) in NGN
2,059,074.6295
1 UCN(UCN) in COP
$5,466,925.3012
1 UCN(UCN) in ZAR
R.24,344.7122
1 UCN(UCN) in UAH
59,310.2635
1 UCN(UCN) in TZS
T.Sh.3,508,628.7532
1 UCN(UCN) in VES
Bs299,019.64
1 UCN(UCN) in CLP
$1,327,252.27
1 UCN(UCN) in PKR
Rs396,299.7559
1 UCN(UCN) in KZT
759,538.095
1 UCN(UCN) in THB
฿46,051.8455
1 UCN(UCN) in TWD
NT$43,498.8948
1 UCN(UCN) in AED
د.إ5,176.4249
1 UCN(UCN) in CHF
Fr1,114.2713
1 UCN(UCN) in HKD
HK$10,945.2472
1 UCN(UCN) in AMD
֏540,195.9053
1 UCN(UCN) in MAD
.د.م13,004.5334
1 UCN(UCN) in MXN
$26,023.1715
1 UCN(UCN) in SAR
ريال5,289.2625
1 UCN(UCN) in ETB
Br215,364.6643
1 UCN(UCN) in KES
KSh182,218.6193
1 UCN(UCN) in JOD
د.أ1,000.02323
1 UCN(UCN) in PLN
5,148.2155
1 UCN(UCN) in RON
лв6,163.7539
1 UCN(UCN) in SEK
kr13,258.418
1 UCN(UCN) in BGN
лв2,369.5896
1 UCN(UCN) in HUF
Ft473,142.1615
1 UCN(UCN) in CZK
29,492.9277
1 UCN(UCN) in KWD
د.ك431.60382
1 UCN(UCN) in ILS
4,626.3416
1 UCN(UCN) in BOB
Bs9,732.243
1 UCN(UCN) in AZN
2,397.799
1 UCN(UCN) in TJS
SM13,145.5804
1 UCN(UCN) in GEL
3,822.3737
1 UCN(UCN) in AOA
Kz1,294,007.4921
1 UCN(UCN) in BHD
.د.ب530.33672
1 UCN(UCN) in BMD
$1,410.47
1 UCN(UCN) in DKK
kr9,055.2174
1 UCN(UCN) in HNL
L36,869.6858
1 UCN(UCN) in MUR
64,218.6991
1 UCN(UCN) in NAD
$24,344.7122
1 UCN(UCN) in NOK
kr14,104.7
1 UCN(UCN) in NZD
$2,440.1131
1 UCN(UCN) in PAB
B/.1,410.47
1 UCN(UCN) in PGK
K5,938.0787
1 UCN(UCN) in QAR
ر.ق5,134.1108
1 UCN(UCN) in RSD
дин.142,443.3653
1 UCN(UCN) in UZS
soʻm17,200,850.9064
1 UCN(UCN) in ALL
L117,069.01
1 UCN(UCN) in ANG
ƒ2,524.7413
1 UCN(UCN) in AWG
ƒ2,524.7413
1 UCN(UCN) in BBD
$2,820.94
1 UCN(UCN) in BAM
KM2,369.5896
1 UCN(UCN) in BIF
Fr4,159,476.03
1 UCN(UCN) in BND
$1,819.5063
1 UCN(UCN) in BSD
$1,410.47
1 UCN(UCN) in JMD
$226,168.8645
1 UCN(UCN) in KHR
5,687,367.6575
1 UCN(UCN) in KMF
Fr598,039.28
1 UCN(UCN) in LAK
30,662,390.6911
1 UCN(UCN) in LKR
රු428,317.4249
1 UCN(UCN) in MDL
L23,963.8853
1 UCN(UCN) in MGA
Ar6,382,207.4936
1 UCN(UCN) in MOP
P11,283.76
1 UCN(UCN) in MVR
21,580.191
1 UCN(UCN) in MWK
MK2,448,731.0717
1 UCN(UCN) in MZN
MT90,129.033
1 UCN(UCN) in NPR
रु198,015.8833
1 UCN(UCN) in PYG
10,003,053.24
1 UCN(UCN) in RWF
Fr2,043,771.03
1 UCN(UCN) in SBD
$11,650.4822
1 UCN(UCN) in SCR
19,718.3706
1 UCN(UCN) in SRD
$56,037.9731
1 UCN(UCN) in SVC
$12,327.5078
1 UCN(UCN) in SZL
L24,302.3981
1 UCN(UCN) in TMT
m4,950.7497
1 UCN(UCN) in TND
د.ت4,134.08757
1 UCN(UCN) in TTD
$9,562.9866
1 UCN(UCN) in UGX
Sh4,914,077.48
1 UCN(UCN) in XAF
Fr795,505.08
1 UCN(UCN) in XCD
$3,808.269
1 UCN(UCN) in XOF
Fr795,505.08
1 UCN(UCN) in XPF
Fr143,867.94
1 UCN(UCN) in BWP
P20,127.4069
1 UCN(UCN) in BZD
$2,835.0447
1 UCN(UCN) in CVE
$134,333.1628
1 UCN(UCN) in DJF
Fr249,653.19
1 UCN(UCN) in DOP
$90,354.7082
1 UCN(UCN) in DZD
د.ج183,600.8799
1 UCN(UCN) in FJD
$3,201.7669
1 UCN(UCN) in GNF
Fr12,264,036.65
1 UCN(UCN) in GTQ
Q10,790.0955
1 UCN(UCN) in GYD
$295,070.324
1 UCN(UCN) in ISK
kr173,487.81

UCN Ressource

Für ein tieferes Verständnis von UCN sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Whitepaper
Offizielle UCN Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu UCN

Wie viel ist UCN (UCN) heute wert?
Der Echtzeitpreis von UCN in USD beträgt 1,410.47 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle UCN-zu-USD-Preis?
Der aktuelle UCN-zu-USD-Preis beträgt $ 1,410.47. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von UCN?
Die Marktkapitalisierung von UCN beträgt -- USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von UCN?
Das Umlaufangebot von UCN beträgt -- USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von UCN?
UCN erreichte einen Allzeithochpreis von -- USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von UCN?
UCN verzeichnete einen Allzeittiefpreis von -- USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von UCN?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für UCN beträgt $ 4.95M USD.
Wird UCN dieses Jahr noch steigen?
UCN könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die UCN-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:29:15 (UTC+8)

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

