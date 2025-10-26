Was ist BOMO on Base (BOMO)

Bomo is driven by its passionate holders who share a common interest in fun, memes, and the potential of decentralized finance. Bomo is driven by its passionate holders who share a common interest in fun, memes, and the potential of decentralized finance.

BOMO on Base-Preisprognose (USD)

Wie viel wird BOMO on Base (BOMO) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre BOMO on Base-(BOMO)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für BOMO on Base zu erkunden.

BOMO on Base (BOMO) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von BOMO on Base (BOMO) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von BOMO Token!

Wie kauft man BOMO on Base BOMO

BOMO zu lokalen Währungen

BOMO on Base Ressource

Für ein tieferes Verständnis von BOMO on Base sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu BOMO on Base Wie viel ist BOMO on Base (BOMO) heute wert? Der Echtzeitpreis von BOMO in USD beträgt 0.000864 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert. Was ist der aktuelle BOMO-zu-USD-Preis? $ 0.000864 . Nutzen Sie den Der aktuelle BOMO-zu-USD-Preis beträgt. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung. Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von BOMO on Base? Die Marktkapitalisierung von BOMO beträgt $ 329.18K USD . Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an. Wie hoch ist das Umlaufangebot von BOMO? Das Umlaufangebot von BOMO beträgt 381.00M USD . Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von BOMO? BOMO erreichte einen Allzeithochpreis von 0.022125194895044928 USD . Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von BOMO? BOMO verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.000006003498518756 USD . Wie hoch ist das Handelsvolumen von BOMO? Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für BOMO beträgt $ 84.59K USD . Wird BOMO dieses Jahr noch steigen? BOMO könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die BOMO-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.

BOMO on Base (BOMO) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8) Art Information 10-25 15:47:08 Branchen-Updates Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt 10-25 13:34:16 Branchen-Updates x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich 10-25 06:10:28 Branchen-Updates Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht 10-24 21:49:00 Branchen-Updates Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen 10-23 22:32:48 Branchen-Updates Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst" 10-23 15:34:02 Branchen-Updates Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

