Der Echtzeitpreis von BOMO on Base beträgt heute 0.000864 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum BOMO-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den BOMO-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

BOMO on Base Logo

BOMO on Base Kurs(BOMO)

1 BOMO zu USD Echtzeitpreis:

$0.000864
$0.000864$0.000864
-3.03%1D
USD
BOMO on Base (BOMO) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 16:49:49 (UTC+8)

BOMO on Base (BOMO) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.000863
$ 0.000863$ 0.000863
24H Tief
$ 0.000969
$ 0.000969$ 0.000969
24H Hoch

$ 0.000863
$ 0.000863$ 0.000863

$ 0.000969
$ 0.000969$ 0.000969

$ 0.022125194895044928
$ 0.022125194895044928$ 0.022125194895044928

$ 0.000006003498518756
$ 0.000006003498518756$ 0.000006003498518756

+0.11%

-3.03%

-18.11%

-18.11%

Der Echtzeitpreis von BOMO on Base (BOMO) beträgt $ 0.000864. In den letzten 24 Stunden wurde BOMO zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.000863 und einem Höchstpreis von $ 0.000969 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von BOMO liegt bei $ 0.022125194895044928, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.000006003498518756.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich BOMO im letzten Stunde um +0.11%, in den letzten 24 Stunden um -3.03% und in den vergangenen 7 Tagen um -18.11% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

BOMO on Base (BOMO) Marktinformationen

No.2716

$ 329.18K
$ 329.18K$ 329.18K

$ 84.59K
$ 84.59K$ 84.59K

$ 432.00K
$ 432.00K$ 432.00K

381.00M
381.00M 381.00M

500,000,000
500,000,000 500,000,000

500,000,000
500,000,000 500,000,000

76.20%

BASE

Die aktuelle Marktkapitalisierung von BOMO on Base beträgt $ 329.18K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 84.59K. Das Umlaufangebot von BOMO liegt bei 381.00M, das Gesamtangebot bei 500000000. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 432.00K.

BOMO on Base (BOMO)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von BOMO on Base für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ -0.000027-3.03%
30 Tage$ -0.005981-87.38%
60 Tage$ -0.00742-89.58%
90 Tage$ -0.006245-87.85%
BOMO on Base-Preisänderung heute

Heute verzeichnete BOMO eine Veränderung von $ -0.000027 (-3.03%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

BOMO on Base 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ -0.005981(-87.38%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

BOMO on Base 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete BOMO eine Veränderung von $ -0.00742 (-89.58%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

BOMO on Base 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ -0.006245 (-87.85%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von BOMO on Base (BOMO) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem BOMO on Base-Preisverlauf an.

Was ist BOMO on Base (BOMO)

Bomo is driven by its passionate holders who share a common interest in fun, memes, and the potential of decentralized finance.

BOMO on Base ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre BOMO on Base Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- BOMO Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu BOMO on Base auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr BOMO on Base-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

BOMO on Base-Preisprognose (USD)

Wie viel wird BOMO on Base (BOMO) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre BOMO on Base-(BOMO)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für BOMO on Base zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die BOMO on Base-Preisprognose an!

BOMO on Base (BOMO) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von BOMO on Base (BOMO) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von BOMO Token!

Wie kauft man BOMO on Base BOMO

Suchen Sie nach wie man BOMO on Base kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können BOMO on Base direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

BOMO zu lokalen Währungen

BOMO on Base Ressource

Für ein tieferes Verständnis von BOMO on Base sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Offizielle BOMO on Base Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu BOMO on Base

Wie viel ist BOMO on Base (BOMO) heute wert?
Der Echtzeitpreis von BOMO in USD beträgt 0.000864 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle BOMO-zu-USD-Preis?
Der aktuelle BOMO-zu-USD-Preis beträgt $ 0.000864. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von BOMO on Base?
Die Marktkapitalisierung von BOMO beträgt $ 329.18K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von BOMO?
Das Umlaufangebot von BOMO beträgt 381.00M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von BOMO?
BOMO erreichte einen Allzeithochpreis von 0.022125194895044928 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von BOMO?
BOMO verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.000006003498518756 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von BOMO?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für BOMO beträgt $ 84.59K USD.
Wird BOMO dieses Jahr noch steigen?
BOMO könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die BOMO-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
BOMO on Base (BOMO) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

