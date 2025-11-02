ZKFair (ZKF) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 24H lav $ 0 24H høj All Time High $ 0.02491955 Laveste pris $ 0 Prisændring (1H) 0.00% Prisændring (1D) -9.52% Prisændring (7D) -37.28%

ZKFair (ZKF) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har ZKF handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. ZKFs højeste pris nogensinde er $ 0.02491955, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, ZKF har ændret sig med 0.00% i løbet af den sidste time, -9.52% i løbet af 24 timer og -37.28% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

ZKFair (ZKF) Markedsinformation

Markedsværdi $ 219.02K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 219.02K Cirkulationsforsyning 10.00B Samlet Udbud 10,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på ZKFair er $ 219.02K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af ZKF er 10.00B, med et samlet udbud på 10000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 219.02K.