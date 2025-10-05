Wrapped HLP (WHLP) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 1.012 $ 1.012 $ 1.012 24H lav $ 1.029 $ 1.029 $ 1.029 24H høj 24H lav $ 1.012$ 1.012 $ 1.012 24H høj $ 1.029$ 1.029 $ 1.029 All Time High $ 1.048$ 1.048 $ 1.048 Laveste pris $ 0.915753$ 0.915753 $ 0.915753 Prisændring (1H) +0.61% Prisændring (1D) +0.07% Prisændring (7D) +0.09% Prisændring (7D) +0.09%

Wrapped HLP (WHLP) realtidsprisen er $1.024. I løbet af de sidste 24 timer har WHLP handlet mellem et lavpunkt på $ 1.012 og et højdepunkt på $ 1.029, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. WHLPs højeste pris nogensinde er $ 1.048, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.915753.

Når det gælder kortsigtet performance, WHLP har ændret sig med +0.61% i løbet af den sidste time, +0.07% i løbet af 24 timer og +0.09% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Wrapped HLP (WHLP) Markedsinformation

Markedsværdi $ 7.07M$ 7.07M $ 7.07M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 7.07M$ 7.07M $ 7.07M Cirkulationsforsyning 6.91M 6.91M 6.91M Samlet Udbud 6,912,670.423358 6,912,670.423358 6,912,670.423358

Den nuværende markedsværdi på Wrapped HLP er $ 7.07M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af WHLP er 6.91M, med et samlet udbud på 6912670.423358. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 7.07M.