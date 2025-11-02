WachAI (WACH) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00352546 24H lav $ 0.00463728 24H høj Prisændring (1H) +0.85% Prisændring (1D) +0.69% Prisændring (7D) +128.43%

WachAI (WACH) realtidsprisen er $0.00365117. I løbet af de sidste 24 timer har WACH handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00352546 og et højdepunkt på $ 0.00463728, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. WACHs højeste pris nogensinde er $ 0.0086231, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, WACH har ændret sig med +0.85% i løbet af den sidste time, +0.69% i løbet af 24 timer og +128.43% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

WachAI (WACH) Markedsinformation

Markedsværdi $ 1.94M Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 3.65M Cirkulationsforsyning 531.65M Samlet Udbud 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på WachAI er $ 1.94M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af WACH er 531.65M, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 3.65M.