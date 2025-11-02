Stool Prisondente (JAILSTOOL) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.0024388 $ 0.0024388 $ 0.0024388 24H lav $ 0.00246171 $ 0.00246171 $ 0.00246171 24H høj 24H lav $ 0.0024388$ 0.0024388 $ 0.0024388 24H høj $ 0.00246171$ 0.00246171 $ 0.00246171 All Time High $ 0.217874$ 0.217874 $ 0.217874 Laveste pris $ 0.00211786$ 0.00211786 $ 0.00211786 Prisændring (1H) +0.02% Prisændring (1D) -0.42% Prisændring (7D) -1.53% Prisændring (7D) -1.53%

Stool Prisondente (JAILSTOOL) realtidsprisen er $0.00244887. I løbet af de sidste 24 timer har JAILSTOOL handlet mellem et lavpunkt på $ 0.0024388 og et højdepunkt på $ 0.00246171, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. JAILSTOOLs højeste pris nogensinde er $ 0.217874, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00211786.

Når det gælder kortsigtet performance, JAILSTOOL har ændret sig med +0.02% i løbet af den sidste time, -0.42% i løbet af 24 timer og -1.53% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Stool Prisondente (JAILSTOOL) Markedsinformation

Markedsværdi $ 2.45M$ 2.45M $ 2.45M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 2.45M$ 2.45M $ 2.45M Cirkulationsforsyning 999.85M 999.85M 999.85M Samlet Udbud 999,853,822.11 999,853,822.11 999,853,822.11

Den nuværende markedsværdi på Stool Prisondente er $ 2.45M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af JAILSTOOL er 999.85M, med et samlet udbud på 999853822.11. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 2.45M.