Infinite Trading Protocol (ITP) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.0207509 $ 0.0207509 $ 0.0207509 24H lav $ 0.02187885 $ 0.02187885 $ 0.02187885 24H høj 24H lav $ 0.0207509$ 0.0207509 $ 0.0207509 24H høj $ 0.02187885$ 0.02187885 $ 0.02187885 All Time High $ 0.02969891$ 0.02969891 $ 0.02969891 Laveste pris $ 0.01241365$ 0.01241365 $ 0.01241365 Prisændring (1H) -0.56% Prisændring (1D) -2.50% Prisændring (7D) +2.28% Prisændring (7D) +2.28%

Infinite Trading Protocol (ITP) realtidsprisen er $0.02076943. I løbet af de sidste 24 timer har ITP handlet mellem et lavpunkt på $ 0.0207509 og et højdepunkt på $ 0.02187885, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. ITPs højeste pris nogensinde er $ 0.02969891, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.01241365.

Når det gælder kortsigtet performance, ITP har ændret sig med -0.56% i løbet af den sidste time, -2.50% i løbet af 24 timer og +2.28% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Infinite Trading Protocol (ITP) Markedsinformation

Markedsværdi $ 98.29K$ 98.29K $ 98.29K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 13.76M$ 13.76M $ 13.76M Cirkulationsforsyning 4.72M 4.72M 4.72M Samlet Udbud 660,146,957.2169611 660,146,957.2169611 660,146,957.2169611

Den nuværende markedsværdi på Infinite Trading Protocol er $ 98.29K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af ITP er 4.72M, med et samlet udbud på 660146957.2169611. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 13.76M.