UdvekslingDEX+
Køb kryptoMarkederSpotFutures500XEarnBegivenheder
Mere
Blue Chip Blitz
Den direkte Infinite Trading Protocol pris i dag er 0.02076943 USD. Følg med i realtid ITP til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk ITP prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte Infinite Trading Protocol pris i dag er 0.02076943 USD. Følg med i realtid ITP til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk ITP prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om ITP

ITP Prisinfo

Hvad er ITP

ITP Whitepaper

ITP Officiel hjemmeside

ITP Tokenomics

ITP Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

Infinite Trading Protocol Logo

Infinite Trading Protocol Pris (ITP)

Ikke noteret

1 ITP til USD direkte pris:

$0.02082029
$0.02082029$0.02082029
-2.40%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
Infinite Trading Protocol (ITP) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 07:53:14 (UTC+8)

Infinite Trading Protocol (ITP) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.0207509
$ 0.0207509$ 0.0207509
24H lav
$ 0.02187885
$ 0.02187885$ 0.02187885
24H høj

$ 0.0207509
$ 0.0207509$ 0.0207509

$ 0.02187885
$ 0.02187885$ 0.02187885

$ 0.02969891
$ 0.02969891$ 0.02969891

$ 0.01241365
$ 0.01241365$ 0.01241365

-0.56%

-2.50%

+2.28%

+2.28%

Infinite Trading Protocol (ITP) realtidsprisen er $0.02076943. I løbet af de sidste 24 timer har ITP handlet mellem et lavpunkt på $ 0.0207509 og et højdepunkt på $ 0.02187885, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. ITPs højeste pris nogensinde er $ 0.02969891, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.01241365.

Når det gælder kortsigtet performance, ITP har ændret sig med -0.56% i løbet af den sidste time, -2.50% i løbet af 24 timer og +2.28% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Infinite Trading Protocol (ITP) Markedsinformation

$ 98.29K
$ 98.29K$ 98.29K

--
----

$ 13.76M
$ 13.76M$ 13.76M

4.72M
4.72M 4.72M

660,146,957.2169611
660,146,957.2169611 660,146,957.2169611

Den nuværende markedsværdi på Infinite Trading Protocol er $ 98.29K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af ITP er 4.72M, med et samlet udbud på 660146957.2169611. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 13.76M.

Infinite Trading Protocol (ITP) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Infinite Trading Protocol til USD $ -0.00053440911699071.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Infinite Trading Protocol til USD $ -0.0044375112.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Infinite Trading Protocol til USD $ -0.0042168609.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Infinite Trading Protocol til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ -0.00053440911699071-2.50%
30 dage$ -0.0044375112-21.36%
60 dage$ -0.0042168609-20.30%
90 dage$ 0--

Hvad er Infinite Trading Protocol (ITP)

Infinite Trading Protocol (ITP) is a decentralized finance (DeFi) platform designed to help users optimize yields on assets such as USD, ETH, BTC, and MATIC. It features tokenized vaults that execute yield-generating strategies across multiple protocols. These strategies include index-based allocations, delta-neutral positioning, and AI-driven trading. Each vault is represented by an ERC20 token, allowing users to easily track and manage their positions.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Infinite Trading Protocol (ITP) Ressource

Hvidbog
Officiel hjemmeside

Infinite Trading Protocol Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Infinite Trading Protocol (ITP) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Infinite Trading Protocol (ITP) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Infinite Trading Protocol.

Tjek Infinite Trading Protocol prisprediktion nu!

ITP til lokale valutaer

Infinite Trading Protocol (ITP) Tokenomics

At forstå tokenomics for Infinite Trading Protocol (ITP) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om ITP Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Infinite Trading Protocol (ITP)

Hvor meget er Infinite Trading Protocol (ITP) værd i dag?
Den direkte ITP pris i USD er 0.02076943 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle ITP til USD pris?
Den aktuelle pris på ITPtil USD er $ 0.02076943. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Infinite Trading Protocol?
Markedsværdien for ITP er $ 98.29K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af ITP?
Den cirkulerende forsyning af ITP er 4.72M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på ITP?
ITP opnåede en ATH-pris på 0.02969891 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på ITP?
ITP så en ATL-pris på 0.01241365 USD.
Hvad er handelsvolumen for ITP?
Direkte 24-timers handelsvolumen for ITP er -- USD.
Bliver ITP højere i år?
ITP kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se ITP prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 07:53:14 (UTC+8)

Infinite Trading Protocol (ITP) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

HED

Trendende kryptovalutaer får i øjeblikket betydelig opmærksomhed på markedet

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,036.85
$110,036.85$110,036.85

-0.22%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,873.16
$3,873.16$3,873.16

-0.57%

PayAI Network Logo

PayAI Network

PAYAI

$0.02880
$0.02880$0.02880

-4.15%

Solana Logo

Solana

SOL

$186.38
$186.38$186.38

-0.02%

USDCoin Logo

USDCoin

USDC

$1.0002
$1.0002$1.0002

0.00%

TOP lydstyrke

Kryptovalutaerne med det højeste handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,036.85
$110,036.85$110,036.85

-0.22%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,873.16
$3,873.16$3,873.16

-0.57%

Solana Logo

Solana

SOL

$186.38
$186.38$186.38

-0.02%

DASH Logo

DASH

DASH

$73.85
$73.85$73.85

+4.14%

Horizen Logo

Horizen

ZEN

$20.052
$20.052$20.052

+4.95%

Nyligt tilføjet

For nylig listede kryptovalutaer, der er tilgængelige for handel

Credia Layer Logo

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logo

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

TeaFi Logo

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logo

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Logo

Audiera

BEAT

$0.07597
$0.07597$0.07597

+51.94%

Top vindere

Dagens bedste kryptopumper

Deepswap Protocol Logo

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000018
$0.000000000000000000000018$0.000000000000000000000018

+260.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.000364
$0.000364$0.000364

+112.86%

Burnr Logo

Burnr

BURNR

$0.00005562
$0.00005562$0.00005562

+89.05%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.0023
$0.0023$0.0023

+76.92%

FYNOR Logo

FYNOR

FYNOR

$0.0031639
$0.0031639$0.0031639

+55.11%