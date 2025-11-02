Felysyum (FELY) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.338839 $ 0.338839 $ 0.338839 24H lav $ 0.345127 $ 0.345127 $ 0.345127 24H høj 24H lav $ 0.338839$ 0.338839 $ 0.338839 24H høj $ 0.345127$ 0.345127 $ 0.345127 All Time High $ 0.356321$ 0.356321 $ 0.356321 Laveste pris $ 0.240519$ 0.240519 $ 0.240519 Prisændring (1H) -0.02% Prisændring (1D) -1.32% Prisændring (7D) -1.12% Prisændring (7D) -1.12%

Felysyum (FELY) realtidsprisen er $0.340518. I løbet af de sidste 24 timer har FELY handlet mellem et lavpunkt på $ 0.338839 og et højdepunkt på $ 0.345127, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. FELYs højeste pris nogensinde er $ 0.356321, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.240519.

Når det gælder kortsigtet performance, FELY har ændret sig med -0.02% i løbet af den sidste time, -1.32% i løbet af 24 timer og -1.12% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Felysyum (FELY) Markedsinformation

Markedsværdi $ 14.90M$ 14.90M $ 14.90M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 170.26M$ 170.26M $ 170.26M Cirkulationsforsyning 43.77M 43.77M 43.77M Samlet Udbud 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Felysyum er $ 14.90M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af FELY er 43.77M, med et samlet udbud på 500000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 170.26M.