CrowdStrike xStock (CRWDX) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 541.63 $ 541.63 $ 541.63 24H lav $ 543.58 $ 543.58 $ 543.58 24H høj 24H lav $ 541.63$ 541.63 $ 541.63 24H høj $ 543.58$ 543.58 $ 543.58 All Time High $ 555.0$ 555.0 $ 555.0 Laveste pris $ 403.98$ 403.98 $ 403.98 Prisændring (1H) +0.01% Prisændring (1D) +0.19% Prisændring (7D) +3.51% Prisændring (7D) +3.51%

CrowdStrike xStock (CRWDX) realtidsprisen er $542.75. I løbet af de sidste 24 timer har CRWDX handlet mellem et lavpunkt på $ 541.63 og et højdepunkt på $ 543.58, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. CRWDXs højeste pris nogensinde er $ 555.0, mens den laveste pris nogensinde er $ 403.98.

Når det gælder kortsigtet performance, CRWDX har ændret sig med +0.01% i løbet af den sidste time, +0.19% i løbet af 24 timer og +3.51% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

CrowdStrike xStock (CRWDX) Markedsinformation

Markedsværdi $ 240.67K$ 240.67K $ 240.67K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 11.46M$ 11.46M $ 11.46M Cirkulationsforsyning 443.50 443.50 443.50 Samlet Udbud 21,120.0 21,120.0 21,120.0

Den nuværende markedsværdi på CrowdStrike xStock er $ 240.67K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af CRWDX er 443.50, med et samlet udbud på 21120.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 11.46M.