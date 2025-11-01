BurzaDEX+
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Staked USDai je 1.051 USD. Sledujte aktualizace cen SUSDAI v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend SUSDAI.

Více informací o SUSDAI

Informace o ceně SUSDAI

Co je to SUSDAI

Oficiální webové stránky SUSDAI

Tokenomika pro SUSDAI

Předpověď cen SUSDAI

Staked USDai Cena (SUSDAI)

Aktuální cena 1 SUSDAI na USD

$1.051
+0.10%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Staked USDai (SUSDAI)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:30:05 (UTC+8)

Informace o ceně Staked USDai (SUSDAI) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 1.048
Nejnižší za 24 h
$ 1.054
Nejvyšší za 24 h

$ 1.048
$ 1.054
$ 1.19
$ 0.796061
-0.10%

+0.14%

+0.21%

+0.21%

Cena Staked USDai (SUSDAI) v reálném čase je $1.051. Za posledních 24 hodin se SUSDAI obchodoval v rozmezí od minima $ 1.048 do maxima $ 1.054, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena SUSDAI v historii je $ 1.19, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.796061.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena SUSDAI se za poslední hodinu změnila o -0.10%, za 24 hodin o +0.14% a za posledních 7 dní o +0.21%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Staked USDai (SUSDAI)

$ 146.45M
--
$ 146.45M
139.38M
139,382,437.3526646
Aktuální tržní kapitalizace Staked USDai je $ 146.45M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu SUSDAI je 139.38M, přičemž celková zásoba je 139382437.3526646. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 146.45M.

Historie cen v USD pro Staked USDai (SUSDAI)

Během dnešního dne byla změna ceny Staked USDai na USD  $ +0.00141791.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Staked USDai na USD  $ -0.0271129623.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Staked USDai na USD  $ +0.0218655295.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Staked USDai na USD  $ +0.0287782924279559.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.00141791+0.14%
30 dní$ -0.0271129623-2.57%
60 dní$ +0.0218655295+2.08%
90 dní$ +0.0287782924279559+2.82%

Co je Staked USDai (SUSDAI)

USD.AI is a yield-bearing synthetic dollar backed by loans against AI hardware, compute, and DePIN assets. Targeting 15–25% APR, it functions like a high-yield bond index tied to income-generating infrastructure equipment, paired with additional mechanisms that allow arbitrageurs to bring back USDai back to a peg.

USD.AI bridges the gap between amortizing AI hard assets and the financing needed to scale such productive infrastructure. Meanwhile, DePIN projects can achieve >300% growth using debt, driving reinvestment and scalability in their network.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Staked USDai (SUSDAI)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Staked USDai (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Staked USDai (SUSDAI) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Staked USDai (SUSDAI) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Staked USDai.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Staked USDai!

SUSDAI na místní měny

Tokenomika pro Staked USDai (SUSDAI)

Pochopení tokenomiky Staked USDai (SUSDAI) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu SUSDAI hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Staked USDai (SUSDAI)

Jakou hodnotu má dnes Staked USDai (SUSDAI)?
Aktuální cena SUSDAI v USD je 1.051 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena SUSDAI v USD?
Aktuální cena SUSDAI v USD je $ 1.051. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Staked USDai?
Tržní kapitalizace SUSDAI je $ 146.45M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem SUSDAI v oběhu?
Objem SUSDAI v oběhu je 139.38M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) SUSDAI?
SUSDAI dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 1.19 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) SUSDAI?
SUSDAI dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.796061 USD.
Jaký je objem obchodování SUSDAI?
Aktuální 24hodinový objem obchodování SUSDAI je -- USD.
Dosáhne SUSDAI letos vyšší ceny?
SUSDAI může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenSUSDAI, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Staked USDai (SUSDAI)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

$110,175.79

$3,875.94

$0.02374

$186.49

$1.0003

$3,875.94

$110,175.79

$186.49

$2.5056

$1,085.78

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.08519

$0.44497

$0.44497

$0.0043220

$0.00227

$0.0000833

$20.208

