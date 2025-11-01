BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Nyan Heroes je 0.00107439 USD. Sledujte aktualizace cen NYAN v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend NYAN.

Logo Nyan Heroes

Nyan Heroes Cena (NYAN)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 NYAN na USD

Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
Graf aktuální ceny Nyan Heroes (NYAN)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:03:31 (UTC+8)

Informace o ceně Nyan Heroes (NYAN) (USD)

24hodinová změna ceny:
Cena Nyan Heroes (NYAN) v reálném čase je $0.00107439. Za posledních 24 hodin se NYAN obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00100024 do maxima $ 0.00113269, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena NYAN v historii je $ 0.457078, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena NYAN se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o +3.27% a za posledních 7 dní o -2.20%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Nyan Heroes (NYAN)

Aktuální tržní kapitalizace Nyan Heroes je $ 156.74K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu NYAN je 146.35M, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 1.07M.

Historie cen v USD pro Nyan Heroes (NYAN)

Během dnešního dne byla změna ceny Nyan Heroes na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Nyan Heroes na USD  $ -0.0004254484.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Nyan Heroes na USD  $ -0.0003791508.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Nyan Heroes na USD  $ -0.003004013331607811.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+3.27%
30 dní$ -0.0004254484-39.59%
60 dní$ -0.0003791508-35.28%
90 dní$ -0.003004013331607811-73.65%

Co je Nyan Heroes (NYAN)

Nyan Heroes is a team-based hero shooter featuring cats piloting mechs. Master unique abilities and advanced feline movement. Customize your mech loadout with weapons and mods. Even after your mech falls in combat, your cat skills can still turn the tide of battle for your team!

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Nyan Heroes (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Nyan Heroes (NYAN) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Nyan Heroes (NYAN) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Nyan Heroes.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Nyan Heroes!

NYAN na místní měny

Tokenomika pro Nyan Heroes (NYAN)

Pochopení tokenomiky Nyan Heroes (NYAN) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu NYAN hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Nyan Heroes (NYAN)

Jakou hodnotu má dnes Nyan Heroes (NYAN)?
Aktuální cena NYAN v USD je 0.00107439 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena NYAN v USD?
Aktuální cena NYAN v USD je $ 0.00107439. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Nyan Heroes?
Tržní kapitalizace NYAN je $ 156.74K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem NYAN v oběhu?
Objem NYAN v oběhu je 146.35M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) NYAN?
NYAN dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.457078 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) NYAN?
NYAN dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování NYAN?
Aktuální 24hodinový objem obchodování NYAN je -- USD.
Dosáhne NYAN letos vyšší ceny?
NYAN může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenNYAN, kde najdete podrobnější analýzu.
