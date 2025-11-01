Dosa the Demon Cena (DOSA)
-0.67%
+1.39%
+7.01%
+7.01%
Cena Dosa the Demon (DOSA) v reálném čase je $0.0006081. Za posledních 24 hodin se DOSA obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00057128 do maxima $ 0.00067167, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena DOSA v historii je $ 0.00220213, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00018326.
Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena DOSA se za poslední hodinu změnila o -0.67%, za 24 hodin o +1.39% a za posledních 7 dní o +7.01%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.
Aktuální tržní kapitalizace Dosa the Demon je $ 595.94K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu DOSA je 980.00M, přičemž celková zásoba je 980000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 595.94K.
Během dnešního dne byla změna ceny Dosa the Demon na USD $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Dosa the Demon na USD $ -0.0001656643.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Dosa the Demon na USD $ -0.0003393397.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Dosa the Demon na USD $ -0.0004782916119658395.
|Období
|Změnit (USD)
|Změnit (%)
|Dnes
|$ 0
|+1.39%
|30 dní
|$ -0.0001656643
|-27.24%
|60 dní
|$ -0.0003393397
|-55.80%
|90 dní
|$ -0.0004782916119658395
|-44.02%
$DOSA is a culture-first memecoin launched on the Hedera network. It was born not from utility promises or roadmaps, but from a desire to build a symbol, one rooted in art, identity, chaos, and rebellion. In a world of AI-generated garbage, derivative clones, and soulless crypto projects, DOSA stands out by doing less and meaning more.
The project draws its strength from three core pillars: handcrafted art, unpredictable lore, and community-driven chaos. Every visual element of DOSA is hand-drawn by a small, tight-knit collective of anonymous artists. The aesthetic leans into the demonic, the twisted, and the surreal reflecting not just the coin, but the emotional state of the degen world it lives in. This isn’t just branding, it’s ritual.
DOSA intentionally avoids the typical Web3 playbook. There’s no roadmap. No Discord. No roadmap tweets promising the same overused utility ideas. Instead, DOSA plays with the idea of possession through memes, through story fragments, and through cult-like alignment with its holders. Owning DOSA is less about what it gives you, and more about what it says about you: you're in on the joke, and part of something bigger, even if that something is unhinged.
The community surrounding DOSA doesn’t behave like a typical crypto fanbase. It acts more like a digital cult united by memes, chaos, and an unspoken understanding of the art. DOSA was never meant to be “just another token.” It was created to be felt.
While many tokens attempt to shoehorn in utility or utility theater, DOSA leans fully into what makes memecoins powerful, culture, storytelling, and energy. It has quickly become one of the most recognizable and respected meme tokens on Hedera, known for its unmatched content, mysterious drops, and an unwavering commitment to doing things differently.
At its core, DOSA is about showing that in Web3, vibes are utility. That strong narrative, distinct art, and cultural resonance can outperform half-baked products. DOSA is a signal. A manifestation. A demon you don’t just hold, you submit to.
