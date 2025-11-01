BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Dosa the Demon je 0.0006081 USD. Sledujte aktualizace cen DOSA v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend DOSA.

Více informací o DOSA

Informace o ceně DOSA

Co je to DOSA

Oficiální webové stránky DOSA

Tokenomika pro DOSA

Předpověď cen DOSA

Logo Dosa the Demon

Dosa the Demon Cena (DOSA)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 DOSA na USD

$0.00060779
+1.30%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Dosa the Demon (DOSA)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:53:08 (UTC+8)

Informace o ceně Dosa the Demon (DOSA) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00057128
Nejnižší za 24 h
$ 0.00067167
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00057128
$ 0.00067167
$ 0.00220213
$ 0.00018326
-0.67%

+1.39%

+7.01%

+7.01%

Cena Dosa the Demon (DOSA) v reálném čase je $0.0006081. Za posledních 24 hodin se DOSA obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00057128 do maxima $ 0.00067167, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena DOSA v historii je $ 0.00220213, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00018326.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena DOSA se za poslední hodinu změnila o -0.67%, za 24 hodin o +1.39% a za posledních 7 dní o +7.01%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Dosa the Demon (DOSA)

$ 595.94K
--
$ 595.94K
980.00M
980,000,000.0
Aktuální tržní kapitalizace Dosa the Demon je $ 595.94K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu DOSA je 980.00M, přičemž celková zásoba je 980000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 595.94K.

Historie cen v USD pro Dosa the Demon (DOSA)

Během dnešního dne byla změna ceny Dosa the Demon na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Dosa the Demon na USD  $ -0.0001656643.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Dosa the Demon na USD  $ -0.0003393397.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Dosa the Demon na USD  $ -0.0004782916119658395.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+1.39%
30 dní$ -0.0001656643-27.24%
60 dní$ -0.0003393397-55.80%
90 dní$ -0.0004782916119658395-44.02%

Co je Dosa the Demon (DOSA)

$DOSA is a culture-first memecoin launched on the Hedera network. It was born not from utility promises or roadmaps, but from a desire to build a symbol, one rooted in art, identity, chaos, and rebellion. In a world of AI-generated garbage, derivative clones, and soulless crypto projects, DOSA stands out by doing less and meaning more.

The project draws its strength from three core pillars: handcrafted art, unpredictable lore, and community-driven chaos. Every visual element of DOSA is hand-drawn by a small, tight-knit collective of anonymous artists. The aesthetic leans into the demonic, the twisted, and the surreal reflecting not just the coin, but the emotional state of the degen world it lives in. This isn’t just branding, it’s ritual.

DOSA intentionally avoids the typical Web3 playbook. There’s no roadmap. No Discord. No roadmap tweets promising the same overused utility ideas. Instead, DOSA plays with the idea of possession through memes, through story fragments, and through cult-like alignment with its holders. Owning DOSA is less about what it gives you, and more about what it says about you: you're in on the joke, and part of something bigger, even if that something is unhinged.

The community surrounding DOSA doesn’t behave like a typical crypto fanbase. It acts more like a digital cult united by memes, chaos, and an unspoken understanding of the art. DOSA was never meant to be “just another token.” It was created to be felt.

While many tokens attempt to shoehorn in utility or utility theater, DOSA leans fully into what makes memecoins powerful, culture, storytelling, and energy. It has quickly become one of the most recognizable and respected meme tokens on Hedera, known for its unmatched content, mysterious drops, and an unwavering commitment to doing things differently.

At its core, DOSA is about showing that in Web3, vibes are utility. That strong narrative, distinct art, and cultural resonance can outperform half-baked products. DOSA is a signal. A manifestation. A demon you don’t just hold, you submit to.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Dosa the Demon (DOSA)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Dosa the Demon (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Dosa the Demon (DOSA) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Dosa the Demon (DOSA) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Dosa the Demon.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Dosa the Demon!

DOSA na místní měny

Tokenomika pro Dosa the Demon (DOSA)

Pochopení tokenomiky Dosa the Demon (DOSA) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu DOSA hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Dosa the Demon (DOSA)

Jakou hodnotu má dnes Dosa the Demon (DOSA)?
Aktuální cena DOSA v USD je 0.0006081 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena DOSA v USD?
Aktuální cena DOSA v USD je $ 0.0006081. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Dosa the Demon?
Tržní kapitalizace DOSA je $ 595.94K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem DOSA v oběhu?
Objem DOSA v oběhu je 980.00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) DOSA?
DOSA dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00220213 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) DOSA?
DOSA dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00018326 USD.
Jaký je objem obchodování DOSA?
Aktuální 24hodinový objem obchodování DOSA je -- USD.
Dosáhne DOSA letos vyšší ceny?
DOSA může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenDOSA, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:53:08 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Dosa the Demon (DOSA)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

