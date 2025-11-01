BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Australian Digital Dollar je 0.65484 USD. Sledujte aktualizace cen AUDD v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend AUDD.

Australian Digital Dollar Cena (AUDD)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 AUDD na USD

Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
Graf aktuální ceny Australian Digital Dollar (AUDD)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:40:28 (UTC+8)

Informace o ceně Australian Digital Dollar (AUDD) (USD)

24hodinová změna ceny:
Cena Australian Digital Dollar (AUDD) v reálném čase je $0.65484. Za posledních 24 hodin se AUDD obchodoval v rozmezí od minima $ 0.651495 do maxima $ 0.656264, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena AUDD v historii je $ 2.87, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.36464.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena AUDD se za poslední hodinu změnila o +0.06%, za 24 hodin o -0.01% a za posledních 7 dní o +0.63%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Australian Digital Dollar (AUDD)

Aktuální tržní kapitalizace Australian Digital Dollar je $ 3.84M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu AUDD je 5.87M, přičemž celková zásoba je 5869320.704638. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 3.84M.

Historie cen v USD pro Australian Digital Dollar (AUDD)

Během dnešního dne byla změna ceny Australian Digital Dollar na USD  $ -0.0001213645873406.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Australian Digital Dollar na USD  $ -0.0132565154.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Australian Digital Dollar na USD  $ +0.0110799582.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Australian Digital Dollar na USD  $ +0.0178820229351793.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.0001213645873406-0.01%
30 dní$ -0.0132565154-2.02%
60 dní$ +0.0110799582+1.69%
90 dní$ +0.0178820229351793+2.81%

Co je Australian Digital Dollar (AUDD)

Australian Dollar Stablecoins. Representing one of the largest sovereign currencies in the APAC region on the blockchain.

Zdroj Australian Digital Dollar (AUDD)

Bílá kniha
Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Australian Digital Dollar (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Australian Digital Dollar (AUDD) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Australian Digital Dollar (AUDD) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Australian Digital Dollar.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Australian Digital Dollar!

AUDD na místní měny

Tokenomika pro Australian Digital Dollar (AUDD)

Pochopení tokenomiky Australian Digital Dollar (AUDD) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu AUDD hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Australian Digital Dollar (AUDD)

Jakou hodnotu má dnes Australian Digital Dollar (AUDD)?
Aktuální cena AUDD v USD je 0.65484 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena AUDD v USD?
Aktuální cena AUDD v USD je $ 0.65484. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Australian Digital Dollar?
Tržní kapitalizace AUDD je $ 3.84M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem AUDD v oběhu?
Objem AUDD v oběhu je 5.87M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) AUDD?
AUDD dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 2.87 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) AUDD?
AUDD dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.36464 USD.
Jaký je objem obchodování AUDD?
Aktuální 24hodinový objem obchodování AUDD je -- USD.
Dosáhne AUDD letos vyšší ceny?
AUDD může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenAUDD, kde najdete podrobnější analýzu.
