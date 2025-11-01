Какво е Mitosis (MITO)

Mitosis is a DeFi protocol that transforms illiquid liquidity positions into programmable, composable building blocks by converting user deposits into Vanilla Assets on the Mitosis Chain, which can then be committed to yield-generating opportunities through Matrix (curated campaigns) or EOL (collective governance-driven allocation). The protocol solves DeFi's liquidity inefficiency problems by aggregating individual deposits to provide collective bargaining power for accessing premium yields previously exclusive to large participants, while enabling position tokens (miAssets/maAssets) to be traded, used as collateral, or combined into sophisticated financial instruments. Through its three-token system (MITO, gMITO, LMITO) and governance mechanisms, Mitosis creates sustainable incentive alignment that democratizes access to superior yields while enabling advanced financial engineering capabilities previously unavailable in decentralized finance.

Токеномика на Mitosis (MITO)

Разбирането на токеномиката на Mitosis (MITO) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените MITO сега!

Mitosis ресурс

За по-задълбочено разбиране на Mitosis, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Хората също питат: Други въпроси относно Mitosis Колко струва Mitosis (MITO) днес? Цената в реално време на MITO в USD е 0.09544 USD , актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни. Каква е текущата цена на MITO към USD? $ 0.09544 . Каква е пазарната капитализация на Mitosis? Пазарната капитализация за MITO е $ 18.73M USD . Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг. Какво е циркулиращото предлагане на MITO? Циркулиращото предлагане на MITO е 196.27M USD . Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на MITO? MITO постигна ATH цена от -- USD . Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на MITO? MITO достигна ATL цена от -- USD . Какъв е обемът на търговията на MITO? Обемът на търговията в реално време за 24 часа за MITO е $ 95.07K USD .

